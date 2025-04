Kijk nou, het is de gloednieuwe Alfa Romeo Stelvio

De Alfa Romeo Stelvio gaat flink op de schop en het lijkt erop dat we nu weten hoe dat eruit gaat zien.

Als min of meer laatste producten onder Marchionne-leiderschap, houden de Alfa Romeo Giulia en Stelvio nog een mooie traditie in stand. Namelijk dat deze respectievelijk negen en acht jaar oude auto’s nog vrijwel ongewijzigd in productie zijn. Inmiddels zijn ze bijgestaan door de Tonale en Junior, maar grote broer Stelvio lijkt bijna van een hele andere generatie te komen. Wat natuurlijk technisch ook zo is.

Alfa Romeo Stelvio

Nou is er op zich niks mis met de Stelvio qua verjaring, maar een topverkoper is het ook niet. Bovendien is Alfa Romeo nu opgenomen in het bonentellende Stellantis en is een merk dat een SUV heeft die niet verkoopt een doorn in het oog. Later dit jaar of vroeg volgend jaar kunnen we dan ook een nieuwe Stelvio verwachten. Dat wordt nog even geheim gehouden, maar de vloek van het internet slaat toe en dus mogen we alvast kijken.

Patenttekeningen Stelvio gelekt

De patenttekeningen van de Alfa Romeo Stelvio zijn er namelijk al. En wie diep graaft, zal deze kunnen vinden. Uiteraard is dit nog onderhevig aan verandering, geeft het nog niet een volledig beeld en is het misschien wel een voorlopig design dat nog bijgepunt wordt, maar naast de testmules gelegd is het geloofwaardig.

We zien dat de voorkant mooi valt onder de huidige designtrends. De koplampen worden dunne strepen waar de dagrijverlichting in zit, met koplampen eronder. De Scudetto-grille keert gelukkig terug, maar dit keer niet met een asymmetrische kentekenplaat. Dat mag niet meer, dus net als de Junior zit deze in het midden onder de grille.

En profil lijkt de nieuwe Alfa Romeo Stelvio erg op zijn voorganger, maar dan een stuk moderner. We zien verzonken deurgrepen, een nogal aflopende daklijn met forse spoiler en allerlei scherpe vouwen.

Achterop gaat de grootste revolutie plaats vinden bij de nieuwe Alfa Romeo Stelvio. De achterlichten lopen net als bij de Junior om een stuk zwart plaatwerk heen. Deze lopen uit in een scherpe punt op de zijkant van de auto. Verder zit net als bij de huidige Stelvio het kenteken op de bumper.

Techniek

De Alfa Romeo Stelvio wordt technisch nog niet concreet, maar wel werd al eerder bevestigd dat dat er ruimte is voor zowel benzine- als EV-versies. De Stelvio wordt boven het segment van de Peugeot 3008 en Opel Grandland geplaatst en zal ter grootte van de Maserati Grecale worden, zoals het nu eigenlijk ook is. We wachten gerust af wanneer meer concreet wordt over de Stelvio.

Met dank aan alle tips!