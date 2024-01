Motorrijder overlijdt aan gevolgen Dakar-crash

De Dakar Rally heeft helaas weer een dodelijk slachtoffer geëist.

Racen met een auto is de afgelopen decennia enorm veel veiliger geworden, maar racen met een motor blijft een riskante bezigheid. Dat blijkt helaas ook weer tijdens deze editie van de Dakar Rally. De Spaanse motorcoureur Carles Falcón is vandaag overleden als gevolg van een val in de Dakar Rally.

Het ongeluk vond een week geleden al plaats. Falcón kwam toen zwaar ten val tijdens de tweede etappe van de rally. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis getransporteerd, waar bleek dat hij een gebroken nekwervel en een hersenoedeem had. Hij werd in een kunstmatige coma gehouden.

Helaas is de Spanjaard zijn verwondingen niet te boven gekomen: Carles Falcón heeft vandaag in het ziekenhuis de laatste adem uitgeblazen, op 45-jarige leeftijd. Dit maakt zijn team TwinTrail Racing bekend in een bericht op Instagram.

Dodelijk slachtoffers zijn helaas een jaarlijks terugkerend fenomeen tijdens de Dakar Rally. Vorig jaar kwam een fotograaf om het leven toen hij werd aangereden en het jaar daarvoor overleed een 20-jarige monteur bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen.