Pomphouders moeten kiezen tussen brandstof of snelladers

Eigenaar zijn van een tankstation is in deze tijd niet glorieus.

Je zal er niet meteen aan denken bij het volgooien van je auto, maar iemand is natuurlijk eigenaar van dat tankstation. Een sector waar de komende tijd enorme veranderingen plaatsvinden is mobiliteit. Voor pomphouders betekent dat een keuze maken, terwijl dat niet altijd even duidelijk is of het de juiste gaat zijn.

Tankstation transitie

Nu tanken we nog vrolijk benzine, of diesel. De afgelopen 50 jaar hebben pomphouders te maken gehad met kleine innovaties, zoals bijvoorbeeld de komst van LPG. Maar zo’n enorme transitie als de overgang naar volledig elektrisch heeft de industrie niet eerder gezien. Dat betekent keuzes maken als het op de toekomst aankomt.

Pomphouders langs de snelweg vrezen voor hun hachje. Mede door de ingerichte regelgeving van dit moment. Een tankstation langs de snelweg bestaat doorgaans uit de tankstations zelf, een winkel, een rustplaats met eventuele picknickbanken en een toilet. Bij steeds meer Nederlandse snelwegen zijn ook laadstations te vinden, al dan niet van een andere partij.

OF tanken OF laden

Met de huidige regels van het ministerie van Infrastructuur (IenW) zal de rustplaats van de toekomst verdeeld worden over twee kavels. Één voor tanken en één voor laden. Prima denk je dan, maar het probleem voor pomphouders zit hem in het feit dat beide kavels niet in handen mogen zijn van één eigenaar. Er zijn altijd twee partijen.

Pomphouders moeten dus de keuze maken: of fossiel met benzine- en dieselpompen of enkel oplaadpunten aanbieden. Kiezen voor fossiel betekent eigenlijk kiezen voor uitfasering, want op termijn stoppen we daarmee. Of dat nu 2050 is of 2060: het is een keer over. Overstappen op elektrisch lijkt de logische stap, die transitie kost natuurlijk klauwen met geld. Voor pomphouders duurt het jaren om die investering terug te verdienen, jaren die ze niet allemaal meer hebben.

Met de komst van steeds meer elektrische auto’s vrezen pomphouders voor een ‘spookterrein’. Naast tanken zijn vooral inkomsten uit de winkel waar de pomphouders goed aan verdienen. Als mensen niet meer stoppen om te tanken, komen ze ook niet meer in de winkel. Als ik naar mezelf kijk: peperduur tanken langs de snelweg no thank you, maar een plasje doen of een broodje/koffie scoren in een winkel langs de snelweg doe ik wel.

Met de transitie naar elektrisch lijkt het evident dat pomphouders ermee gaan stoppen en dat kavels in handen komen van andere partijen. De kleine ondernemer zal meer naar de achtergrond verschuiven en grote partijen krijgen vermoedelijk de touwtjes in handen, omdat deze partij wel de middelen heeft om te kunnen investeren met een lange adem. (via de Telegraaf)

Foto: Volvo 240 bij de pomp via enrique op Autoblog Spots