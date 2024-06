Video: politie betrapt huurauto met 229 km/u op de A4

Een Duitse huurauto. Een bekend pijnpunt voor de politie.

Dikke bolides op Duits kenteken die feest komen vieren in Nederland. Het is inmiddels een bekend hoofdpijndossier voor de politie in Nederland. Het gaat hier vaak om huurauto’s. Auto’s als een Audi RS3 of een Mercedes-AMG A45 op Duits kenteken die de Nederlandse wetgeving aan hun lap laarzen.

Soms viert het recht zege. Bijvoorbeeld in dit filmpje, waar een motoragent op de A4 een Duitse huurauto betrapt met een snelheid van 229 km/u waar 100 km/u is toegestaan. Volgens de politie liep de snelheid zelfs op tot 235 km/u. Het rijbewijs van de 22-jarige bestuurder is ingevorderd op basis van een gemiddelde snelheid van 206 km/u en de huurauto is in beslag genomen.