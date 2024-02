Autoblog Foto van de Maand – Januari 2024

Aan wie de eer om de eerste Foto van de Maand-winnaar van 2024 te worden?

Het is weer tijd voor de eerste Autoblog Foto van de Maand van 2024. Na de XL-editie van december, gaan we nu weer gewoon op de oude voet verder. Dat betekent dus: een top drie, met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 voor de winnaar.

Als gastjurylid hebben we Elin de Wilde, die vorige maand de winnende foto maakte. En dat was een hele knappe prestatie, want het niveau lag bijzonder hoog. Zij mag nu een duit in het zakje doen, naast onze vaste steun en toeverlaat Eric van Vuuren.

Op de derde plaats een hele brute Dodge Viper, die niet óp maar naast Circuit Zandvoort is gefotografeerd door Tristan a.k.a. @trisjphotography.

Eric: “Deze foto lijkt haast wel uit een racespel te komen. Na het selecteren hoef je alleen nog maar te kiezen op welke baan je wilt gaan rijden… Het lage standpunt, het mooie zachte licht en de dreigende wolken erboven. Het is misschien niet de meest spannende foto, maar het geheel is dusdanig doeltreffend uitgevoerd dat het zeker een plek in de top 3 verdiend!”

Machiel: “Tristan heeft gekozen voor een hele ‘kale’ locatie, maar dat past juist perfect bij het brute karakter van de auto. De Viper komt hier heel goed tot zijn recht en door de ‘mist’ op de achtergrond wordt de sfeer nog extra versterkt. Het blauw springt er ook lekker uit en door de lage hoek steekt de spoiler mooi af tegen de lucht. Jammer dat de lucht onder de spoiler niet helemaal matcht met de rest van de lucht, maar verder een hele vette foto.”

Elin: “Een stoere foto die past bij de auto! De auto springt echt het beeld uit, door zachte rook achter de auto te bewerken, laat je de ogen van de kijkers meteen naar het onderwerp glijden en geeft het de foto een spannende en unieke sfeer. Ook de colorgrading is heel mooi gedaan, de omgeving matcht daardoor goed met de auto en de lucht maakt het helemaal af. Ik heb wel nog één puntje van kritiek, namelijk het witte vlak onder de spoiler, hier had je in de nabewerking misschien nog wat aan kunnen doen. Maar verder knap gedaan!

Op de tweede plaats treffen we de immer fotogenieke oer-911. Deze is door @jeroenvink vastgelegd op een bijzondere locatie: de Koepelgevangenis in Breda.

Machiel: “Net als de Viper een rechttoe rechtaan compositie, maar de belichting maakt dit een hele gave foto. De iconische vorm van de 911 steekt heel mooi af tegen de donkere achtergrond. Het gele licht van de lampen en de ramen geeft kleur en sfeer aan het geheel. Puik werk!”

Elin: “Een mysterieuze en stoere maar toch chique foto. Wat een technieken zijn er gebruikt om deze foto te kunnen maken! De koplampen springen er echt uit, wat de auto veel leven geeft. Ondanks dat het een hele toffe foto is, mis ik nog iets, namelijk de details in de omgeving en de velgen. De foto vind ik persoonlijk net iets te donker waardoor je eigenlijk niet kunt zien dat de auto voor de Koepelgevangenis staat, wat natuurlijk zonde is want het is een geweldige locatie. Verder valt er niks aan de foto aan te merken en is het echt een fantastische foto. Goed gedaan!

Eric: “Nooit gedacht dat een (voormalig) koepelgevangenis een mooie fotolocatie zou zijn voor een Porsche 911, maar fotograaf Jeroen Vink bewijst het tegendeel. Het gele licht dat bij de oud-gedetineerde vandaan komt sluit naadloos aan bij de oudere koplampen en het subtiele lightpaint werk zorgt voor een schimmig maar lekker fotografisch sfeertje.”

Dan zijn we aangekomen bij de enige echte nummer één: @Row1 met zijn foto van de BMW M3 Touring.

Eric: “Op deze manier overwin je wel een blauwe maandag, wat een lekkere plaat van een van onze vaste fotografen, Row1! Het bewijs dat je geen dikke locatie nodig hebt om toch een dikke foto te schieten. Een simpele bocht, de auto juist gepositioneerd en een klein onder(?)gaand zonnetje van achteren. Het zachte licht reflecteert perfect op de zijkanten en de contrasterende oranje gloed onder de auto zorgt net voor genoeg separatie. Simpel maar effectief. Gefeliciteerd met de overwinning!”

Machiel: “Ook zonder sneeuw kun je een lekker winters plaatje creëren, zo laat Rowan zien met deze foto. Wat deze foto vooral gaaf maakt is het zonlicht wat onder de auto door schijnt. Sowieso heeft Rowan een goed moment uitgekozen, want het licht is erg fraai. Door de gekozen hoek en de plaatsing in een bocht is het ook een lekker dynamische foto. Reden genoeg om deze foto uit te roepen tot winnaar!”

Elin: “Wat een fantastische foto is dit! Door een rustige locatie te kiezen komt de auto mooi naar voren maar door de zonsondergang is het toch een spannend beeld om naar te kijken. Wat ik ook heel mooi vind is dat er een paars tintje in de foto is toegepast die de blauwe kleur van de auto mooi met de rest van de foto blend. Doordat de foto ook een tikkeltje schuin genomen is, wordt de auto enorm versterkt en straalt de foto veel kracht uit. Deze foto zou meteen in een magazine geplaatst kunnen worden. Echt mooi gedaan!”

De overwinning gaat deze maand dus naar @Row1, proficiat! Hij krijgt de Kamera Express cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Deze maand is er wederom een nieuwe ronde, waarbij de winnaar weer mag rekenen op een waardebon. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!