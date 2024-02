Renault Symbioz is nóg een C-segment crossover (ook voor NL)

De Renault Symbioz verovert een stuk markt waar Renault al aanwezig is en toch ook weer niet.

Je zou denken dat Renault wel voldoende modellen heeft in het C-segment. Een tikkeltje hoog op de poten, gericht op families, niet te duur, heerlijk praktisch en voorzien van een vooruitstrevende aandrijflijn. Daar bedoelen we mee een elektrische auto of op zijn minst een PHEV.

In dit specifieke segment zijn er al auto’s als de Renault Arkana en de Renault Austral (beide met een PHEV-aandrijflijn) plus de elektrische Mégane en Scénic. Daar past niets meer bij, maar niets is minder waar.

Renault kondigt namelijk NOG een nieuwe auto in dit felbevochten segment aan. Ja, het segment wordt wat voller in de Renault-showroom.

Renault Symbioz

Ze hebben ook al een naam voor dit voertuig, de Symbioz. Net zoals de bovengenoemde auto’s is het dus een geëlektrificeerde crossover. In dit geval past ‘ie in het rijtje van de eerste twee, want de Symbioz krijgt een plug-in hybride aandrijflijn.

Er zal wel degelijk differentiatie zijn. Volgens Renault is de Symbioz een typische compacte familie-SUV, terwijl de Austral een High-Tech Premium-SUV is en de Arkana een dynamische SUV-coupé. Begrijpt u het nog?

Voordelig?

Van alle SUV’s van Renault in dit segment zal de Symbioz vrij compact zijn: 4,41 meter. Aangezien het woord premium of dynamisch niet wordt genoemd, gaan we er min of meer van uit dat dit dan ook de meest voordelige zal zijn.

De Renault Symbioz heeft een paar noviteiten. Zo is de Symbioz de eerste auto die de nieuwe vormtaal van Renault gaat voeren. Ook zal de auto voorzien zijn van een plug-in hybride aandrijflijn met 145 pk. Die kennen we natuurlijk ook al uit andere modellen. Het gewicht zal onder de 1.500 kg komen te liggen, aldus Renault.

Tevens is er een nieuw glazen panoramadak voorzien van PDLC-technologie. Daarmee kun je het blinderen zonder dat je het afdekt. Wanneer de Renault Symbioz op de markt komt, is niet bekend. Afgaande op de afbeeldingen is het model zo goed als af, dus hopelijk hoven we niet te lang te wachten.

Check hier om te zien hoe Renault de naam van de Symbioz bedacht: