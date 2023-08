Koop deze Focus RS met 351.000 km op de klok

Wat bied jij voor deze Ford Focus RS met 351.000 km op de teller?

De Ford Focus RS is een bijzonder hete hatchback. In plaats van een iets snellere Focus met spoiler en mooie wielen, gaan ze bij Ford veel verder om er een RS van te maken. Heel erg gaaf natuurlijk, maar ook heel erg duur. Dat is precies de reden dat Ford niet verder gaat dan een ST, al dan niet met Ford Performance opties.

De Focus RS is er in drie generaties en wij hebben hier generatie 1 voor je, de ‘DBW’. Generatie twee is de ‘DA3’ en generatie drie is de ‘DYB’. Weet je dat ook weer! De Ford Focus was van zichzelf een geweldig rijdende auto. Zelfs een 1.4 stationwagon ging uitermate vermakelijk de bocht om, met dank aan Richard Perry-Jones, die erop stond dat de Focus er niet saai uit mocht zien en niet saai mocht zijn om te rijden. Missie geslaagd! Check hier de special over die briljante eerste generatie van de Focus.

RS

Maar omdat de Focus zo goed reed, was er al snel vraag naar meer vermogen en daar moest men even op wachten. De ontwikkeling van de Focus RS nam veel tijd in beslag. Dermate veel dat in de tussentijd al een facelift was geweest! Ondanks dat de Focus RS ná de facelift op de markt kwam in 2002, heeft de auto nog de oude nieuws. De Focus ST170, die in 2001 verscheen, heeft wél de nieuwe neus. Een beetje apart, maar het komt vaker voor dat topmodellen geen facelift krijgen.

Het mooie van de Focus RS was dat ze er écht werk van hadden gemaakt. Dus een unieke 2.0 turbomotor met 215 pk (opgave, in het echt was het meer). Sachs maakte de dempers, OZ de extra lichte 18 inch wielen, Quaiffe was verantwoordelijk voor het sperdifferentieel en uiteraard mocht Brembo de remmen doen.

Focus RS met 351.000 km

Dit exemplaar is één van de 4.501 gebouwde exemplaren. Van die 4.501 zijn er een groot gedeelte naar de UK verscheept (2.147). Het zijn dus echt heel erg zeldzame auto’s. De kilometerstand van 351.000 km is een tikkeltje hoog, maar als de auto goed onderhouden is hoeft dat niet een issue te zijn.

Het is een origineel Nederlandse auto en al het onderhoud is minetieus bijgehouden. Daarbij klinkt 351.000 km erg veel, maar de auto is intussen ook alweer 21 jaar oud. 16.715 km per jaar klinkt toch niet zo heel erg spannend, toch? Bieden kan vanaf 11 mille.

Enfin, de advertentie kun je hier bekijken!