Dit is de duurste Ford Focus van Marktplaats

Deze Focus is al 13 jaar oud, maar toch is het de duurste van Marktplaats.

Tegenwoordig mogen we blij zijn dat Ford überhaupt nog hot hatches bouwt, want dat is zeker niet meer vanzelfsprekend. De hoogtijdagen van de hot hatch zijn helaas voorbij. Ook voor Ford, want ze hebben al een punt gezet achter het RS-label.

Voor de occasion van vandaag gaan we even terug naar de goeie ouwe tijd dat er nog hot hatches waren met meer dan vier cilinders. Oké, de Audi RS3 heeft vandaag de dag nog steeds een vijfcilinder, maar daar betaal je een ton voor.

Een jaartje of vijftien geleden kon je ook een ‘simpele’ Ford Focus kopen met een vijfcilinder. De ST had al vijf cilinders, maar het werd helemaal leuk toen in 2009 de Focus RS kwam. Dit was een serieus kanon, met 305 pk en 440 Nm aan koppel. In de gifgroene introductiekleur was het ook een spectaculaire auto om te zien.

Het kon niet op, want in 2010 kwam Ford met een overtreffende trap op de proppen: de Ford Focus RS500. Deze vuurt 350 pk en 440 Nm af op de voorwielen. Veel heter dan dit worden hot hatches niet. Sterker nog: de RS500 is tot op de dag van vandaag de sterkste voorwielaangedreven hot hatch.

Waar de Focus ST in knaloranje werd geleverd en de RS in felgroen, waren er voor de RS500 geen felle kleurtjes. De RS500 is altijd matzwart. Dit was overigens geen matte lak, maar metallic lak met daaroverheen een transparante matte wrap.

Met de naam RS500 is deze gelimiteerde Ford Focus een eerbetoon aan de Sierra RS500 Cosworth uit de jaren ’80. Van die auto waren er destijds 500 gebouwd en dat is dus ook het productieaantal van de Focus RS500.

Van deze 500 auto’s hebben er 13 hun weg gevonden naar Nederland, en eentje daarvan (nummertje 441) staat nu op Marktplaats. Dit is dus een buitenkansje voor de Ford-liefhebber, des te meer omdat er nog maar 27.915 km op de teller staat. Omdat het een collector’s item is hangt er wel een gepeperd prijskaartje aan: de aanbieder op Marktplaats vraagt er €74.995 voor.