Mustang Mach-E GT is blauw V8-alternatief

De Mustang Mach-E GT in deze kleur is smurf-tastisch!

Bij een Mustang denk je uiteraard aan een V8. Natuurlijk, sinds jaar en dag zijn er ook vier- en zescilinders leverbaar geweest. Stiekem zijn die best populair: voor een lage prijs heb je een auto die er geweldig uitziet.

Dankzij de importheffingen en BPM-boetes is voordelig Mustang-rijden in Nederland bijna onmogelijk. Gelukkig is daar de Mustang Mach-E! Dat is een elektrische auto, waardoor ‘ie prijstechnisch een stuk interessanter is. Ja, de Mach-E is een crossover en niet een coupé met V8 en achterwielaandrijving.

Mustang Mach-E GT voor haastige mensen

Aan de andere kant, de kans is groot dat de Mustang Mach-E beter in het eisenplaatje van je eega en werkgever past, dan zo’n Coupé of Cabriolet. Gelukkig is er nu ook een Mustang Mach-E GT voor hen die een beetje meer haast hebben. Dat niet alleen, het is ook een dikkere auto geworden.

De Mustang Mach-E GT is het topmodel van de Mach-E-reeks. Nu is deze niet helemaal nieuw, want we hij werd een tijdje geleden al onthuld. Dat was de US-versie. Waar de Mustang Mach in andere uitvoeringen al sinds het begin van het jaar leverbaar was, is de GT nu ook leverbaar.

Maar liefst 487 pk en 830 Nm!

Dit is de Mach-E die zijn Mustang-naam eer aan doet. De elektromotoren zijn in dit geval goed voor een totaalvermogen van 487 pk. Het koppel bedraagt maar liefst 830 Nm. Daarmee kan de Mustang Mach-E GT een topsnlheid halen van, eh, 200 km/u. Die is begrensd. Zonder die begrenzer zou 250 zeker mogelijk moeten zijn. Het is even wachten op de eerste ‘chiptuners’ die dat voor je kunnen regelen.













Belangrijker is de acceleratie. Want de Mustang Mach-E GT kan van 0-100 km/u accelereren in slechts 3,8 seconden. Dat is sneller dan de versies met V8 die je in Nederland kunt krijgen (GT en Mach-1). En met 76.890 euro is ‘ie ook nog eens goedkoper dan de goedkoopste Mustang met V8 (net geen ton).