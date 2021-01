Ford Mustang Mach-E rijtest - Autoblog.nl

Is de Ford Mustang Mach-E de Mustang naam waardig, kijk de rijtest om er achter te komen!

De Ford Mustang Mach-E heeft een lange aanloop. Langer ook dan zowel Ford als de Nederlandse klant vooraf had gedacht. Want de eerste klanten hadden op dit moment al vrolijk hun kilometers moeten maken in hun elektrische Mustang.

Helaas is dat nog niet het geval. Zoals bij zoveel zaken gooide ook Corona hier roet in het eten. De eerste Mustangs worden pas de komende maanden op kenteken gezet en uitgeleverd. De 2020 bijtellingsregels gaan dus aan de Ford voorbij. 12% Bijtelling tot € 40.000 en 22% daarboven, is dus het lot van de Mach-E.

Welke versies zijn er van de Mustang Mach-E

Wij reden met de Mach-E AWD, hieronder vind je de uitvoeringen die Ford op de rol heeft staan.

First Edition Mach-E, vanaf € 70.940,- (337 pk, 98,8 kWh) 540 km WLTP

RWD Mach-E, vanaf € 56.165,- (258/285 pk , 75,7/98,8 kWh) 450/600 km WLTP

AWD Mach-E, vanaf € 48.425,- (258/337 pk, 75,7/98,8 kWh) 420/540 WLTP

Wat is de zakelijke rijder kwijt voor de Mach-E?

Autoblog zakelijke leasepartner Mobility Service heeft de leaseprijzen van de Mustang Mach-E berekend. De wagenparkbeheerder op ‘de zaak’ krijgt natuurlijk de rekening van de maandelijkse leasetermijnen. Uitgaande van 60 maanden en 10.000 km per jaar begint dat bij de basis RWD versie bij een bedrag van € 683 excl. BTW per maand.

Voor de berijder geldt voornamelijk de netto bijtelling. Zoals eerder al aangehaald, daar mist Ford letterlijk de boot met leveringen die pas dit jaar starten. Maar alsnog is het natuurlijk aantrekkelijk wanneer je het vergelijkt met een ICE auto met een benzinemotor of dieselblok in het vooronder.

Maar wat vinden we nu van de Mustang Mach-E? Wat zijn de concurrenten en biedt de Mustang het gepatenteerde Ford rijplezier. Daarvoor kijk je de rijtest van de Ford Mustang Mach-E (zie boven)!