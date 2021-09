Coureurs AlphaTauri voor 2022 eindelijk officieel!

Het silly season begint nu langzaam maar zeker ten einde te komen. De Coureurs AlphaTauri voor 2022 zijn inmiddels bekendgemaakt.

We zijn nog maar net over de helft van het spannendste seizoen in jaren. Toch gebeurt er minimaal net zoveel naast de baan als erop. Vanaf 2022 gaan er behoorlijk dingen veranderen in de F1. Dat niet alleen, ook de rijderscarrousel is lekker aan het draaien.

Zo hebben we net kunnen bevestigen dat George Russell definitief voor Mercedes zal rijden de komende jaren. Maar er zijn nog meer coureurs vastgelegd voor 2022. De coureurs van AlphaTauri voor 2022 zijn namelijk officieel bevestigd.

Coureurs AlphaTauri voor 2022

De namen voor volgend jaar zijn… Pierre Gasly en Yuki Tsunoda! In beide gevallen liepen beide contracten dit jaar af. Natuurlijk is het niet enorm verrassend. AlphaTauri is het juniorenteam van Red Bull en ze zijn afhankelijk van de aanwas van nieuw talent. Dat is er (nog) niet echt.

Nu is de keuze op zich heel erg logisch. Pierre Gasly is een uitstekend coureur die weliswaar een moeilijk half jaar naast Verstappen bij Red Bull had, maar zichzelf ook is overstegen. Hij behaalde diverse podiumplaatsen waaronder de overwinning op de GP van Italië vorig jaar.

Tsunoda

Over Yuki Tsunoda is het wat lastiger om te oordelen. Hij schrijft nogal eens een auto af en maakt de nodige foutjes. Aan de andere kant zien we soms vlagen van enorm talent. In de tussentijd heeft de Japanse coureur 18 punten bij elkaar gesprokkeld. Gasly, die sinds 2017 bij AlphaTauri rijdt, heeft nu 66 punten.

Aanvankelijk werd gedacht dat men Tsunoda aanhield puur en alleen vanwege de Honda-motoren. Echter, vanaf volgend jaar stopt de samenwerking met Honda. Men acht Tsunoda dus goed genoeg om door te groeien. AlphaTauri-baas Franz Tost heeft Tsunoda al naar Italië gehaald (om daar te wonen) en zich beter te kunnen concentreren op zijn carrière bij AlphaTauri.