Ford voegt leuke optie Mach-E GT nu toe aan basismodel

Fleur de boel een beetje op met je basismodel Mustang Mach-E: Ford voegt daar iets aan toe wat voorheen alleen kon op het topmodel GT.

Ford heeft met de Mustang Mach-E een erg potente EV-speler in hun assortiment. Dat heeft veelal te maken met keuze. Als je voor nét iets meer dan 50.000 euro een Mach-E wil, dan kan dat. Als je eentje wil met vierwielaandrijving voor een iets vlottere sprint, kan dat ook. Als je eentje wil met een aardig groot rijbereik van 610 km, dan kan dat zelfs met het basismodel. Om het hele ‘Mustang-op-een-EV-crossover-leed’ nog een beetje te verzachten, is er zelfs een lekker potent topmodel: de Mach-E GT, die met 487 pk de sprint naar 100 doet in 3,7 seconden.

Topmodel

De Mach-E GT is echter wel duidelijk een topmodel. Je moet er meer dan 75.000 euro voor lappen en dan heb je geen keuze in batterij of aandrijflijn. Wel biedt de Mach-E GT iets wat niet kan op de reguliere versies. Twee kleuren zijn enkel beschikbaar voor de Ford Mustang Mach-E GT: namelijk de kleur Cyber Orange waarin de Mach-E GT werd voorgesteld (afbeelding boven) of de net zo opvallende blauwe kleur Grabber Blue. Lekkere knalkleurtjes en de makkelijkste manier om te zien dat je een Mustang Mach-E GT hebt gespot en niet een reguliere.

Nieuwe kleuren Ford Mustang Mach-E

Dat gaat vanaf 2022 echter veranderen. Ford voegt de kleuren Cyber Orange en Grabber Blue toe aan het basisgamma van de Mustang Mach-E! Het maakt dus niet uit welke versie je bestelt, de kleuren zijn nu op alle versies van de elektrische Mustang beschikbaar. Wel als gedeeld duurste: beide kleuren kosten 1.400 euro, wat samen met wit, metallic donkergrijs en rood het de duurst mogelijke kleuren maakt. Zwart is de gratis kleur en voor Iced Blue (een bijna blauwachtige zilvertint) en Space White (non-metallic wit) moet je 1.000 euro bijlappen. De keuze wat betreft kleuren is daarmee reuze voor elke Ford Mustang Mach-E.

De twee nieuwe kleuren zijn nu beschikbaar in de configurator van de Ford Mustang Mach-E, al betreft het modellen die pas in 2022 geleverd kunnen worden. Door veranderende bijtellingsregels heb je daar niet zo veel meer aan als je nog van 12 procent bijtelling wil genieten (wat nog kan tot en met 31 december 2021). Mocht je dus een zwarte, witte, grijze of heel eventueel een rode ook prima vinden, dan zijn die nog op voorraad. Maar als jij een lekker knallend kleurtje aandurft, moet je even wachten.