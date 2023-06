Mysterieuze Volkswagen Beetle duikt op in Parijs

Behoorlijk extreem ding deze creatie van Volkswagen: de ‘nieuwe Beetle’ is gezien in Parijs.

Noem me gek, maar ik vind de Volkswagen Kever gewoon een gaaf ding. En niet enkel het oude model, nee gewoon alle modellen. Ja, zelfs de laatste die niet zo erg geslaagd was volgens de kenners. Nu komt Volkswagen met een concept waar ik direct enthousiast van kan worden.

Nieuwe Volkswagen Beetle

De Kever is geproduceerd van 1937 tot en met 2019 (als je de New Beetle meerekent). Er zijn meer dan 20 miljoen stuks van gemaakt en daarmee is het de langst en meest geproduceerde wagen ever. Toch lastig om een nieuwe versie te ontwerpen, de verwachtingen zijn dan hoog gespannen.

De ‘nieuwe’ is geheel in lijn van de verwachtingen elektrisch. Het concept is extreem en gebaseerd op een film, maar het ding is gewoon dik. De Beetle Electric Concept maakte pas een verrassingsoptreden in de stad van de liefde, van de rellen en de auto’s die in de fik staan: Parijs. En ja, het lijkt verdacht veel op de auto uit de animatiefilm ‘Miraculous: Ladybug & Cat Noir’.

De auto stond er natuurlijk niet zomaar. Er was in een gebouw een evenement bezig over de film. De real-life versie van het concept lijkt precies op het 3D-gegenereerde model van de filmposter, met behoud van zijn op lieveheersbeestjes geïnspireerde kenmerken. En natuurlijk de overdreven verhoudingen en cartoonachtige stijl.

We zien ook voor het eerst de achterkant, die erg lijkt op de moderne productiekevers uit 1997 en 2011 dankzij de ronde achterlichten en de geïntegreerde eendenstaartspoiler.

Concept

De concept-auto van Volkswagen verscheen op het YouTube-kanaal van Paris Videostars. Als we naar de auto kijken vermoeden we zomaar dat het niet kan rijden. Het is waarschijnlijk een statisch model gemaakt voor de film, zonder interieur en mechanische onderdelen.

Toch is het interessant. Dit omdat de inmiddels afgezwaaide CEO van VW zei dat er ‘emotionele auto’s’ aankwamen. Nou, wat roept meer emotie op dan een Kever? Bekijk de beelden van de auto hieronder.