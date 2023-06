Snoerloze stekker voor elektrische auto is Nederlandse vinding

Opladen kan je er niet mee, dus de hamvraag is wat het nut is van een snoerloze stekker?

Elektrische auto’s moet je opladen. Echt? Ja echt. Dat doe je natuurlijk met een oplaadkabel waar een stekker aan zit. Nu heeft een Nederlands bedrijf een snoerloze stekker bedacht. Deze stekker kan gebruikt worden door diverse hulpdiensten wanneer er een ongeluk heeft plaatsgevonden met een elektrische auto.

Snoerloze stekker

Het bedrijf heet Total Safety Solutions en de stekker heet de ‘Emergency Plug’. De oprichters van het bedrijf kwamen op het idee toen ze nog brandweermannen waren. Regelmatig kwamen ze in gevaarlijke situaties terecht wanneer een elektrische -of hybride- auto een ongeluk had gehad.

Hulpverleners weten namelijk niet of de elektrische auto in de versnelling staat (drive of achteruit). En het is lastig te bepalen of de motor nog aanstaat, omdat ze geen geluid maken. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. In New York in Amerika is eerder een brandweerman gewond geraakt toen een elektrische auto opeens ging rijden toen hij bezig was iemand te bevrijden. Dat moet je dus niet hebben!

Innovatief

Daar moet dus een oplossing voor komen en die is er nu. Binnen enkele seconden kan een hulpverlener de plug inpluggen en is de situatie veilig(er). Hij past in alle aansluitingen en kan op elk moment losgekoppeld worden. De stekker is in al zijn eenvoud geniaal. Omdat de stekker in de auto zit denkt het systeem dat hij opgeladen wordt en kan de auto niet in Drive of in z’n achteruit staan. Problem solved.

De stekker zelf geeft dit ook aan door een lichtsignaal te geven. Hulpverleners zien dus in één oogopslag of de auto niet onverwachts gaat rijden. Dat is in ieder geval een zorg minder. Ook bij regulier onderhoud kan de stekker van pas komen in de garage. Overigens, alle elektrische systemen blijven gewoon werken. Denk aan de ramen, lampen en stoelen.

Succes

De plug wordt op dit moment al geleverd aan ongeveer vijftig landen. Elke elektrische auto heeft een eigen signaal, maar de stekker simuleert ze allemaal. Een van de oprichters is Ralf Aldams en hij zegt tegen het AD dat hij verwacht dat de stekker snel tot de standaarduitrusting zal behoren van alle hulpdiensten.

Afbeelding via Emergency Plug