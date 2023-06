Viaplay in grote problemen, maar niet in Nederland

De streamingsdienst Viaplay heeft het moeilijk, maar niet in Nederland waar de kijkcijfers stabiel zijn.

Ja, ja, wij zeuren ook graag over Viaplay. En met ons doen veel Nederlanders mee aan deze nationale volkssport, maar we zijn toch een soort van loyaal aan de zender. Niet omdat het zo goed loopt, want internationaal draait de club gewoon slecht.

Viaplay niet in de problemen in Nederland

De topman Anders Jensen moest al eerder het veld ruimen wegens de slechte resultaten. Het bedrijf verloor de afgelopen tijd 60% van zijn beurswaarde, auw! Echter, in Nederland lijkt er vrij weinig aan de hand. Het is zelfs winstgevend. Dat komt natuurlijk door de vele Formule 1-kijkers die Max Verstappen graag zien winnen.

Dit laat mediabureau Wavemaker weten aan Nu.nl. Zij zeggen dat het aantal abonnees niet meer zo explosief groeit, maar er wordt nog wel volop gekeken. De F1 is niet meer zo spannend als een paar jaar geleden, omdat Max alles wint. Toch tunen we op zondag massaal in.

Vorig jaar keken er nog gemiddeld zo’n 790.000 mensen naar een race via de streamingsdienst, nu zijn dat er iets minder. We hebben het over 740.000 liefhebbers van races en dat is een flink aantal. Genoeg om er wat winst uit te peuren dus. In totaal kijken er 2,5 miljoen mensen naar races op verschillende platformen, inclusief samenvattingen. Onze grote vriend Olav Mol weet met zijn programma Grand Prix Radio gemiddeld 450.000 te strikken. Niet slecht!

Kijkcijfers

De cijfers komen niet van Viaplay zelf, maar zijn gebaseerd op de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het zijn dus schattingen. Jim Leeuw van Wavemaker zegt dat de 1,2 miljoen abonnees van de streamingsdienst goed zijn voor een omzet tussen de 150 en 185 miljoen euro per jaar. Hier moet wel de 90 miljoen euro nog van afgetrokken worden voor de uitzendrechten van de F1 (plus vast nog wat extra kosten). Maar onder de streep blijft er dus nog wat geld hangen.

Nederland

Door de slechte resultaten zal het Scandinavische bedrijf keuzes moeten maken. Misschien zal het zelfs uit sommige landen vertrekken, kleine kans dat Nederland hier onder valt.

Echter, het gaat wel spannend worden of Viaplay de uitzendrechten van de koningsklasse kan behouden. Na 2024 komen deze weer vrij en volgende maand kunnen partijen op de rechten gaan bieden.