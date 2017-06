Na 1.001 recalls is Takata dan toch echt failliet

De airbagfabrikant kwam zo vaak negatief in het nieuws dat we er niet eens meer over schreven, maar het feest zit erop.

Korte tijd geleden meldde het Japanse bedrijf nog dat het nooit en te nimmer failliet zou gaan. Kennelijk veranderen dingen snel in airbagland, want volgens Automotive News hebben diverse bronnen bevestigd dat Takata aankomende maandag het faillissement aanvraagt.

Het bedrijf kwam ontelbare keren negatief in het nieuws door falende plofzakken. Door deze gebrekkige airbags zouden in totaal zestien mensen zijn overleden, nog eens 150 personen raakten gewond. Los daarvan moesten heel veel merken auto’s terugroepen om de boel te laten fixen en dat kost(te) uiteraard een hoop geld. De airbagfabrikant was zelf het lijdend voorwerp in de grootste terugroepactie ooit.

Takata kreeg dan ook de ene na de andere claim aan de broek en uiteindelijk is dat wat de fabrikant de das om heeft gedaan. Overigens is het daarna niet definitief gedaan met de toko. Men is namelijk bezig met het verkrijgen van overbruggingskredieten, waarna Takata wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf.

Dit bedrijf, Key Safety Systems, zou vooral geïnteresseerd zijn in de inventaris. De productie van airbags zou wel definitief worden gestaakt.

