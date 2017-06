Hoe krijg je dit voor elkaar?

Een serieuze vraag op de donderdagavond.

Heftige toestanden vandaag bij de Bosrandbrug in de buurt van Schiphol. Een mevrouw die kennelijk haast had of niet op zat te letten negeerde waarschijnlijk de rode waarschuwingslichten bij deze brug op het moment dat de slagbomen omlaag gingen.

Vervolgens kwam de bestuurster van de Toyota C-HR tussen twee gesloten slagbomen klem te zitten, maar de brug ging vrolijk open. Gevolg: een Toyota die gevaarlijk schuin kwam te staan, een brug die halsoverkop moest worden gestopt met de emergency-knop, een monteur die eraan te pas moest komen om diezelfde brug weer aan de praat te krijgen en flink wat verkeer dat moest omrijden. Gelukkig raakte verder niemand gewond.

Foto’s via Weginspecteur Jos en Kazerne Amstelveen, dank aan Ben voor het tippen!