Voor dit bedrag koop je een custom Aventador en powerboat

Hopelijk heb je nog ergens wat geld liggen...

Een restaurateur uit Miami genaamd Gino Gargiulo heeft een heel leuke aanbieding geplaatst op eBay. Het draait namelijk om een combodeal van een lime groene Aventador SV Roadster en een MTI Super Veloce catamaran. De voertuigen zijn speciaal voor Gargiulo gebouwd en hebben de extreem unieke kleur ‘Verde Singh’ die op zichzelf al bijna 70.000 euro kost. In 2015 is de restaurateur begonnen met dit toch wel zeer bijzondere project en met zijn creaties is hij ook in het programma ‘The Secret Lives of the Super Rich’ gekomen.

De Lamborghini Aventador uit 2016 heeft 1126 km op de teller staan en de waarde van de wagen is bijna 600.000 euro. De catamaran is volgens de eigenaar een van de beste en snelste boten ter wereld. De waarde van de boot ligt daarom op 1,5 miljoen euro. De boot haalt overigens een snelheid van 290 km/u tegenover 350 km/u van de Aventador. Gino Gargiulo is niet de eerste met zo’n soort deal, eerder verscheen ook dit aanbod.

De catamaran krijgt zijn aandrijving door twee Mercury Racing motors en heeft ook nog eens een geluidsinstallatie van bijna 25.000 euro. Om de boot en de wagen nog meer op elkaar te laten lijken heeft de eigenaar op de boot werkende koplampen, achterlampen en spiegels van de Aventador geïnstalleerd. Al deze onderdelen zijn uiteraard waterbestendig gemaakt.

Verder kan je met een sleutel ook nog kiezen tussen een relax- of racemodus voor de boot. Bij de eerste stand heeft de boot 1350 PK en bij de racemodus krijgt de boot 1550 PK tot zijn beschikking. Op dit moment houden zo’n 300 mensen de advertentie in de gaten in de hoop dat ze over elf dagen, wanneer de advertentie sluit, deze combodeal kunnen ophalen.