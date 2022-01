Gecamoufleerde Renault Austral is nu echt bijna af, echt waar.

Dat kan niet anders, de spyshots van de gecamoufleerde Renault Austral zijn haarscherp.

Renault is bijna klaar met de Austral. Dat blijkt uit de ‘spyshots’ die we hebben ontvangen van, eh, Renault. Vroeger ging dat heel erg anders. Dan kregen we de foto’s binnen van een spionagefotograaf die 3 maanden lang in Lapland onder een boom had gelegen en opgenomen was in een wolvengezin.

Tegen betaling van flink wat proteïneshakes, varkensoren en pecunia konden we dan die foto’s met jullie delen. Tegenwoordig belanden ze gewoon in de mailbox van de, eh, fabrikant. Zo ook van de gecamoufleerde Renault Austral. Alhoewel we moeten aantekenen dat een Autoblog-lezer de gecamoufleerde Renault Austral ook al tegenkwam.

Kritische leaserijder

Op dit moment is Renault bezig om de betrouwbaarheids-tests af te leggen. Dus het ontwerp van de auto is ook al af. Ook het interieur en de techniek zijn definitief. Eigenlijk komt nu het moeilijkste: alle foutjes eruit filteren en zorgen dat de kritische leaserijder hier 48 maanden en 25.000 km per jaar mee kan rijden.

De Renault Austral is de opvolger van de Renault Kadjar, de medium crossover van het Franse merk. Met de komst van de elektrische Mégane (de E-Tech) en van veel elektrische auto’s, zou je kunnen aannemen dat de Renault Austral óók geheel elektrisch zal zijn. Dat is niet het geval, de Austral is níet de Renault-versie van de Nissan Ariya (maar de Renault-versie van de Qashqai).

Motoren

Verwacht qua motoren plug-in hybrides en mild-hybrides. De benzinemotor zal in de meeste gevallen de bekende 1.3 viercilinder turbo zijn, die we ook in diverse Mercedessen tegenkomen.

Ook 1.2 turbo staat in de planning. De onthulling van de Renault Austral staat gepland in de lente van dit jaar (2022). Een paar maanden later zal die (waarschijnlijk) dan bij de de betere Renault-dealer staan te shinen.