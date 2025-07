Tankstations van BP verdwijnen in Nederland: dit is de vervanger

Het doek is gevallen.

Ik kan onmogelijk de enige zijn die in zijn jongere jaren dacht dat BP stond voor ‘benzinepomp’. Of ben ik wel alleen? Hoe dan ook, de bekende groene peutverspreider met het Helios-logo gaat verdwijnen uit onze contreien. Alle Nederlandse BP-tankstations zijn verkocht en krijgen dus een nieuw uiterlijk. Rust in vrede, Ultimate 98.

In 1971 opende BP zijn eerste tankstation in Nederland. Sindsdien groeide het aantal locaties van British Petroleum naar ruim 300 pompstations, 23 laadpleinen waarvan acht in aanbouw. Bij al die tank- en laadplekken werken in totaal 920 werknemers en er werken nog eens honderd Nederlanders op kantoor. Zij hoeven niet te vrezen voor hun baantjes.

BP wordt OK

BP verkoopt alle Nederlandse locaties aan Catom. Die naam zegt je misschien niet veel, maar je kent Catom van de OK-benzinestations. Wie nu dus in een groen shirtje achter de balie staat, draagt straks een OK-polo. Wie nog een boel BP FreeBees op zijn app heeft staan: geen zorgen, ook het spaarprogramma wordt overgenomen.

Wat Catom betaalt voor de Nederlandse locaties is niet bekend. De verkoop maakt deel uit van een groter project van BP om wat centen in het laatje te krijgen. In totaal moet er wereldwijd € 20 miljard ”gedesinvesteerd” worden. De OK-stations ga je straks dus op veel meer plekken zien. Het aantal Nederlandse stations groeit met de aankoop naar ruim 400.

Op de achtergrond blijft BP nog wel actief in Nederland. Het bedrijf heeft nog een raffinaderij in Rotterdam. Het is één van de grootste raffinaderijen van West-Europa. Er worden iedere dag 400.000 vaten aardolie gewonnen. Dat komt neer op 19 miljoen ton per jaar. Daar vinden ze bij XR vast iets van. BP blijft overigens in Nederland bezig via dochteronderneming Castrol en het luchtvaartmerk Air BP.

