Nieuwe Ford crossover krijgt bekende naam

Wéér een crossover.

Ford heeft er een handje van om bekende namen af te stoffen voor crossovers. Zo hebben we al de Puma, de Mustang Mach-e en de Capri. Nu is er weer een nieuwe crossover op komst die een bekende naam krijgt.

Automotive News weet te melden dat er een nieuwe crossover komt genaamd… Bronco. Ja, nóg een Bronco. Dit wordt al het vierde model dat deze naam krijgt. Er is namelijk de grote Bronco, de kleinere Bronco Sport en dan is er in China ook nog een elektrische Bronco.

Om de chaos compleet te maken komt er nu dus nog een Bronco. Waar de gewone Bronco bedoeld is voor de VS en de elektrische Bronco voor China, is dit model speciaal ontwikkeld voor Europa. De auto zal daarom ook in Spanje van de band rollen.

De Europese Bronco wordt een stuk kleiner dan de Amerikaanse, want dit model komt naar verluidt onder de Kuga. Het wordt dus een compacte SUV, maar dan wel met robuuste looks om de naam Bronco te rechtvaardigen. Voor alle duidelijkheid: de Europese Bronco is dus niet verwant aan de Amerikaanse Bronco.

Met de Bronco kiest Ford ervoor om nóg een crossover aan de line-up toe te voegen, terwijl de Fiesta en de Focus het veld moesten ruimen. Het gamma bestaat nu dus uitsluitend uit cross-overs en SUV’s, op de Mustang na. Maar die koopt niemand in Nederland.

Bron: Automotive News Europe