Nieuwe Ford crossover krijgt bekende naam

Wéér een crossover.
Ford heeft er een handje van om bekende namen af te stoffen voor crossovers. Zo hebben we al de Puma, de Mustang Mach-e en de Capri. Nu is er weer een nieuwe crossover op komst die een bekende naam krijgt.
Automotive News weet te melden dat er een nieuwe crossover komt genaamd… Bronco. Ja, nóg een Bronco. Dit wordt al het vierde model dat deze naam krijgt. Er is namelijk de grote Bronco, de kleinere Bronco Sport en dan is er in China ook nog een elektrische Bronco.
Om de chaos compleet te maken komt er nu dus nog een Bronco. Waar de gewone Bronco bedoeld is voor de VS en de elektrische Bronco voor China, is dit model speciaal ontwikkeld voor Europa. De auto zal daarom ook in Spanje van de band rollen.
De Europese Bronco wordt een stuk kleiner dan de Amerikaanse, want dit model komt naar verluidt onder de Kuga. Het wordt dus een compacte SUV, maar dan wel met robuuste looks om de naam Bronco te rechtvaardigen. Voor alle duidelijkheid: de Europese Bronco is dus niet verwant aan de Amerikaanse Bronco.
Met de Bronco kiest Ford ervoor om nóg een crossover aan de line-up toe te voegen, terwijl de Fiesta en de Focus het veld moesten ruimen. Het gamma bestaat nu dus uitsluitend uit cross-overs en SUV’s, op de Mustang na. Maar die koopt niemand in Nederland.
Bron: Automotive News Europe
Reacties
mashell zegt
Make Ford of Europe great again!
Misschien gaat dat zowaar lukken als de bedaagde Kuga door een stoere maar toch parkeergarage geschikte Euro Bronco wordt opgevolgd.
Johanneke zegt
Een stoere elektrische crossover, dat is wel een volledig nieuw concept. Zou knap zijn hoor, een compleet nieuwe categorie auto ontwikkelen.
mjpamsterdam zegt
Mijn primaire reactie : Kansloos dit ! Wat een armoe ! Een spartelende vis op het droge !
ericc zegt
Nu nog de Cortina!
Robert zegt
Taunus FTW!
mjpamsterdam zegt
Ja, Liefst een Ghia van de laatste versie in goud met bruin dak. Nee, geen “ taking a piss “ maar een nog net geen zestiger die dol is op de auto’s uit z’n jeugd. Pappie had hem.
Robert zegt
Dito hier 👉😎👈 Ik had een oom die er een bezat. Waanzinnig mooi vond ik dat, ergens in de vroege jaren tachtig.
Ik weet er in Arnhem-Schuijtgraaf nog een te staan, maar zo op de parkeerplaats tussen de moderne leasebakken valt het nu eigenlijk wel een beetje tegen.