Bekende naam moderniseert de E-Type: heiligschennis of niet?

De ontwerper van deze E-Type restomod is niet de eerste de beste.

De Jaguar E-Type wordt heel vaak genoemd als het gaat over de mooiste auto aller tijden. Dat blijft subjectief, maar de E-Type is zonder twijfel een fraai en geliefd model. Daarom is het een gewaagde zet om hier een restomod van te maken.

Toch krijgen we nu een gemoderniseerde Jaguar E-Type te zien. De ontwerper achter dit project is geen onbekende naam. Dit is namelijk een project van niemand minder dan Ian Callum. Hij tekende onder meer de Aston Martin DB9 en de F-Type, en heeft zijn potlood op 70-jarige leeftijd nog niet in de wilgen gehangen.

Via zijn bedrijf Callum Design komt Ian nu dus met zijn visie op de legendarische Jaguar E-Type. De plaatjes zijn nog renders, maar het is de bedoeling dat deze auto ook daadwerkelijk gebouwd wordt. Klanten die er eentje willen hebben kunnen zich melden.

De carrosserie is grotendeels intact gelaten, maar toch heeft de E-Type een hele andere look gekregen. Dat komt vooral door de velgen. De auto is voorzien van moderne velgen die A) veel groter zijn en B) veel verder naar buiten staan. Tegelijkertijd ligt de auto dichter bij het asfalt. Om dat allemaal mogelijk te maken zijn de wielkasten een stuk groter gemaakt.

Het design van de E-Type is verder een stuk cleaner gemaakt door het achterwege laten van de verchroomde bumperdelen. Uiteraard is een restomod niet compleet zonder moderne LED-koplampen. Maar al met al zijn de aanpassingen redelijk subtiel.

Het interieur behoudt ook grotendeels zijn klassieke look. Je hebt nog steeds een ouderwetse houten driespaaks stuur in je knuisten. Op het dashboard prijkt echter wel een modern infotainmentsysteem met navigatie. De informatie wordt getoond op vier ronde schermpjes, zodat het niet al te veel uit de toon valt bij de rest van het interieur.

Wat er eventueel onderhuids nog wordt aangepast is nog niet bekend in dit stadium. Hoeveel er gebouwd worden ook niet. Gelukkig is de E-Type in relatief grote aantallen geproduceerd, dus met de heiligschennis valt het allemaal wel mee.