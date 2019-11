Naaide Vettel Leclerc een oor aan in de kwalificatie?

Team rood heeft de strategie vandaag wederom verkloot.

Het zijn roerige tijden voor team rood in de F1. Zoals verwacht draait Leclerc viervoudig wereldkampioen Vettel flink de duimschroeven aan dit seizoen en de Duitser moet alle zeilen bijzetten om de jonge hond van zich af te houden. Dat heeft al tot de nodige foutjes geleid dit jaar, maar ook Leclerc zelf gaat weleens de fout in. In Brazilië culmineerde het in een epische faal waardoor beiden uitvielen.

Maar niet alleen op de baan wordt gehakt en vallen spaanders, ook in de pits zijn de Italianen zeker niet foutloos. Pitstops zijn niet supersnel en gaan nog weleens fout en de strategie-afdeling laat het ook vaak afweten. Vandaag ging het in de kwalificatie weer mis met Leclerc, die te laat over de meet kwam voor zijn laatste run.

Eigenlijk is dat een onvergeeflijke fout op dit niveau, zeker omdat het in Monza ook al gebeurde. Toen had vooral Vettel er nadeel van en leverde het Leclerc juist de pole op. Dit keer reed Vettel vlak voor Leclerc op de baan en kon hij nog wél een rondje doen. Uiteindelijk leverde dat de Duitser niets op, maar toch.

In eerste instantie ontging de potentiële rol van Vettel in het geheel aan de meesten en Leclerc zei er ook niks over bij de media na de sessie. Echter, bij het terugluisteren van de boordradio lijkt Leclerc wel degelijk te suggereren dat SV5 ‘niet meehielp’, om het voorzichtig te zeggen. Al bij het uitrijden van de pits krijgt Leclerc van zijn team te horen dat hij weinig marge heeft, te weten slechts vijf seconden. Bij het ingaan van bocht 19 is die marge al verdampt. Het team laat LEC weten dat hij nu moet pushen. Vervolgens komt de conclusie van LEC:

We’re not going to make it, Seb is slowing down.

En inderdaad. Terwijl Seb op de valreep nog een snel rondje kan beginnen, is Lec drie seconden te laat. Deed Seb hier een Alonso Honagrije 2007-tje? Zoals gezegd heeft Leclerc er voor gekozen er naar de buitenwereld toe geen issue van te maken. Bij Sky Sports laat hij het volgende optekenen:

It is life sometimes it happens, I don’t know if the situation was unlucky or we could’ve done something better. I need to finish in front of Max for the championship.

Wat denk jij, gelooft Charles in de goede wil van Sebastian, of is er intern weer werk aan de winkel voor Binotto?