Zwartmakerij: Bugatti ontdoet Chiron van kleur

Doet je beeldscherm nu gek, of is dat naakt carbon?

So it begins…Hoewel Bugatti (of voor de cynici, VAG) een enorme prestatie leverde met de Veyron (special) en de auto zeker zijn plaats verdient in de historie van de auto, was de Veyron tijdens zijn productierun ergens ook een beetje een sneu verhaal. De laatste tijd kennen we van supercars en hypercars het beeld dat ze al uitverkocht zijn voordat het eerste exemplaar gemaakt is. Bij de Veyron lag dat een tikje anders. De legende gaat/ging dat VAG ondanks het prijskaartje van (aanvankelijk) één miljoen Euro per stuk op elk exemplaar vier miljoen toelegde als je de ontwikkelingskosten meerekende. Zo bezien was de Veyron eigenlijk een superdeal. Desalniettemin viel klanten vinden voor de oorspronkelijk geplande driehonderd units (later uitgebreid met Vitesses) Bugatti best lastig.

Om dit te overwinnen, ging Bugatti uiteindelijk een beetje potsierlijk leuren met de trotse Veyron. Op elke beurs was wel weer een nieuw speciaaltje te vinden op Veyron-basis. We noemen bijvoorbeeld de Pur Sang, de Sang d’Argent, de Sang Blue, de Blue Centenaire, de Matte White, de L’Or Blanc, de Black Carbon, de Edition Merveilleux, de Sang Noir, de Le Saphir Blue, de Fdg by Hermès, de Nocturne, de Soleil de Nuit, de Grand Sport Red Edition, de Grand Sport Middle East Editions, de Grand Sport Royal Dark Blue, de Grand Sport Venet, de Grand Sport by Bijan Pakzad, de Grand Sport Vitesse Jean Pierre Wimille, de Grand Sport Vitesse Jean Bugatti, de Grand Sport Vitesse Meo Constantini, de Grand Sport Vitesse Rembrandt Bugatti, de Grand Sport Vitesse Black Bess, de Grand Sport Vitesse Ettore Bugatti en natuurlijk niet te vergeten de Veyron 1 of 1. Zo kwam de Veyron na een lange (lijdens)weg toch aan zijn pensioen toe.

Daarna volgde de Chiron, wat op zich natuurlijk een doorontwikkeling is van de Veyron. Zo verdient VAG die investering van destijds inmiddels toch nog een beetje terug. Bovendien is het klimaat voor hypercars in de wereld momenteel uiterst gunstig. In Nederland natuurlijk niet per se, maar in andere werelddelen des te meer. De Chiron verkopen is zodoende toch net iets makkelijker. Of…toch niet?

Inmiddels beginnen de speciaaltjes van de Chiron zich namelijk ook langzaam maar zeker op te stapelen. We hebben natuurlijk al de Chiron Sport 110 ans Bugatti gehad en sinds kort is er ook de Super Sport 300+. Aan die lijst kunnen nu toegevoegd worden de Chiron Noire Sportive en de Chiron Noire Élégance. Beiden staan in het kader van ‘Noire’. Het is niet bepaald de meest originele keuze, maar kennelijk vinden ook in 2019 mensen dit nog tof.

De Noire Sportive gaat vol 2008 met matte zwarte exterieurdetails (uitlaat, wielen, spoiler, grille en ‘signature line’) naast naakt carbonfiber. Ook het interieur is pikzwart met matte zwarte inscripties die het woord ‘Noire’ spellen. Op de spoiler kan je dit Franse woord voor ‘zwart’ overigens ook terugvinden. Spannond! De Noire Élégance is grotendeels hetzelfde als de Noire Sportive, maar in dit geval zijn enkele in- en exterieur details uitgevoerd in gepolijst aluminium voor het nodige contrast.

Als je dus het type mens bent dat een beetje overrompeld wordt door de plethora aan kleuren en kleurcombinaties die beschikbaar zijn voor je nieuwe Chiron, weet je nu wat je te doen staat: laat ‘m lekker uitvoeren zoals de ‘volledig RS-uitgevoerde’ matzwart gewrapte Audi A3 uit 2004 van je buurjongen!1!!