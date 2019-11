Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2019

Max, of toch weer eens Lewis?

Wrijf het zand uit je ogen, want het is tijd voor een kwalificatie in de zandbak! Voor de laatste race van het jaar is het F1 circus afgereisd naar het olierijke Abu Dhabi, om mokerhard door steeds langer wordende zwarte schaduwen te rammen. De afgelopen vijf jaar was het voor Mercedes het perfecte baantje om het seizoen lekker te bëeindigen. Hamilton won ‘m drie keer, zijn teammaatjes Rosberg en Bottas beiden één keer. Dat is lekker de winter in gaan.

Ook dit jaar is Mercedes weer de favoriet, hoewel het dan vooral zal moeten komen van Hamilton. Bottas heeft namelijk een gridstraf te pakken vanwege een motorwissel. Bovendien was de Fin gisteren in de trainingen weliswaar snel, maar ook een beetje wild. Op zich wel logisch gezien de nieuwe relatiestatus van Valtteri. Hij gaat waarschijnlijk zo ontiegelijk los, dat hij misschien voortaan wel twee kopjes koffie drinkt voor belangrijke sessies in plaats van eentje.

Maar, Bottas was niet de enige wildebras op de baan. Ook de Ferrari-coureurs hadden moeite om de grip te vinden en te houden. Beiden gingen de fout in, zoals we al vaker gezien hebben dit jaar. kennelijk is die SF90 toch wat listig op de limiet. Maar ja, dat zal je de coureurs niet horen roepen. Immers werd Alain Prost ooit op bij het Italiaanse grof vuil gezet toen hij de auto van 1991 vergeleek met ‘een vrachtwagen’…

Q1

Wat? Zien we geen Williamsen als eerste op de baan in Q1? Wanneer moeten die jongens dan hun TV-tijd nog pakken? Enfin, het is Max’ teammaatje Alexander Albon die als eerste een tijd op de klokken zet, gevolgd door good old Kimi Raikkonen. Albons rondje is niet wereldschokkend snel, maar goed, de topteams weten dat ze op dit circuit weinig te vrezen hebben van de Formule 1.5.

Desalniettemin slaagt Vettel erin om nog maar eens te spinnen, dit keer opkomen rechte stuk. Hamilton is de eerste die zijn oude rivaal tegenkomt en pepert het missertje even in door maar even de snelste tijd te klokken. Later zet Vettel wel een tijd neer die goed genoeg is, maar hij is een seconde langzamer dan de Brit. Ook Leclerc geeft in de andere Ferrari ruim zes tienden toe op de snelste Merc. Vooral in de bochtige derde sector mist Ferrari de snelheid.

Verstappen, die in VT3 nog ernstig dicht in de buurt kwam van HAM, is sneller dan de Fezza’s. Het verschil met team rood is helaas niet zo groot als je zou hopen. Op basis van Q1 is de voorzichtige conclusie daarom ‘voordeel Mercedes’, ook als Albon in de dying seconds nog even een glory run doet die goed genoeg is voor P2.

Aan het verkeerde eind van de grid vinden we uiteraard weer de beide auto’s van Williams terug, in de volgorde die we kennen. Dat betekent dat Russell nu officieel in alle kwalificaties dit jaar sneller is geweest dan Kubica. Het verschil is, zoals de laatste races ongeveer standaard was, ongeveer een halve seconde. In het begin van het jaar was dat weliswaar nog groter, maar desalniettemin is het waarschijnlijk goed dat Kubica zijn F1-helm aan de wilgen hangt.

Na een mooi resultaat in Brazilië is het ook voor Alfa Romeo weer huilen met de pet op. Beide auto’s zijn traag. Klein persoonlijk opstekertje voor Giovinazzi is dat hij Kimi weer eens te vlug af is. En dan blijft de vraag over: heet de vijfde man bij de laatste vijf Stroll of Grosjean? Dit keer pakt Grosjean die handschoen op. Nadat hij gisteren al getorpedeerd werd door Bottas en hij vandaag in de pits wordt afgesneden door Kvyat, lukt het de onfortuinlijke Fransoos niet om Q2 te halen. Merde!

De afvallers: Grosjean, Giovinazzi, Raikkonen, Russell, Kubica

Q2

Aan het begin van Q2 vraagt ALbon maar eens aan zijn team waarom hij altijd degene is die het eerste de baan opmoet. Een ding van de zaken die komen gaan volgend jaar wellicht. Maar als de Britse Thai aanspraak wil maken op meer zijn dan een ‘number two driver‘, dan zal hij wel sneller moeten gaan dan hij nu doet. In zijn eerste run is hij namelijk langzamer dan Sainz en vier tienden langzamer op Max.

De Fezza’s vliegen Q2 interessant genoeg aan op de softs. Mercedes en Max doen het met mediums. Aan het eind van de sessie gaat Max nog even los op de softs, terwijl Leclerc op mediums naar buiten gaat. Max is sneller dan de tijd die hij heeft staan, maar maakt zijn rondje niet af: hij start morgen op mediums. Apart genoeg gaat Leclerc op de mediums wel sneller dan hij voorheen deed of softs. Sterker nog, hij gaat zelfs naar P1. De Monegask start dus morgen ook op mediums. Vettel heeft geen trek in dit kunstje te flikken, waarmee de Duitser de enige coureur van de topteams is die morgen op de softs zal starten.

Bij de afvallers in deze sessie vinden we wederom geen gekke namen terug. Magnussen start morgen naast zijn teamgenootje op de twee voor laatste startrij. Ook de beide Toro Rosso’s en Racing Points mogen niet verder. Dat wil automatisch zeggen dat de beide McLarens en Renaults wel weer eens doorgaan naar Q3

De afvallers: Perez, Gasly, Stroll, Kvyat, Magnussen

Q3

Terwijl de zon onder gaat en we tegen een mooie oranje lucht aangluren boven start-finish, gaat de strijd om de pole los. Leclerc heeft er tot op heden zeven op zijn naam staan en is daarmee al de pole-koning van 2019. Bottas heeft er vijf en Hamilton vier, dus de Brit kan eventueel nog gelijk komen met VB77.

LH44 zet in ieder geval de eerste serieuze tijd op de klokken. De rest lijkt zich al snel stuk te bijten. Bottas geeft drie tienden toe, Vettel een halve seconde en Leclerc bijna vier tienden. Verstappen komt daarna over de finish en ook hij zit op drie tienden, maar gaat daarmee wel naar P2. Het verschil zit ‘m vooral in de derde sector. Mercedes is daar ijzersterk.

Na een kort intermezzo verzorgt door Daniel Ricciardo, die naar een voorlopige P7 gaat in de pauze tussen de twee runs van de toppers, gaan we door voor de tweede ronde. Het lijkt haast onwaarschijnlijk dat iemand de tijd van HAM nog kan pakken. Nou ja, behalve HAM zelf dan wellicht.

Leclerc kan een achtste pole in ieder geval vergeten, want hij komt voor de tweede keer dit jaar niet op tijd over de finish om nog een rondje te doen. In Italië leverde dat hem pole op, nu is het gewoon een blunder. Hamilton gaat inderdaad nog harder dan in zijn eerste run. Verstappen zit vlak achter de Brit op de baan, maar wil teveel in de laatste bocht en gaat wijd. Waarschijnlijk was het anders ook niet voldoende geweest voor de pole, dus vergeven de Nederlander zijn extravagante laatste bocht. Bottas verbetert zich tot de tweede stek, maar moet morgen dus van achter op de grid starten. Het gevaar kan daarna nog komen van Vettel, maar hij verbetert zichzelf alleen in de laatste sector.

En dus heeft Hamilton zijn eerste pole te pakken sinds de race in Duitsland. Verstappen start morgen naast hem op de grid, met daarachter het Ferrari-duo van Leclerc en Vettel. Albon is toch wel weer enigszins teleurstellend zesde, op zes tienden achterstand van Verstappen. Norris steelt met een minimiem verschil de zevende stek van Ricciardo, die op zijn beurt uiteindelijk slechts drie duizendsten van een seconde sneller is dan Sainz. Hulkenberg geeft ietsje meer toe en begint de race (misschien zijn laatste in de F1) morgen vanaf de tiende plek.