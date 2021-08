Nagenieten: tientallen Ferrari SP1/2 vormen miljoenencombo

Een Ferrari SP1 of SP2 spotten doe je niet elke dag. Laat staan tientallen exemplaren van de Ferrari SP1/2 bij elkaar.

Het zit er inmiddels op voor Car Week 2021. Maar we genieten nog even na met prachtige plaatjes die gedeeld zijn door Ferrari. Vanwege het evenement in Californië kwamen tientallen exemplaren van de Ferrari SP1/2 bij elkaar om een paar rondjes te rijden over WeatherTech RaceWay Laguna Seca.

Dat ging natuurlijk met een gematigde snelheid, want de auto met een prijskaartje van 1,3 miljoen euro exclusief belastingen wil je niet beschadigen. Volgens Ferrari waren het bijna 40 exemplaren van de open V12 auto. We kunnen ons voorstellen dat Aston Martin en McLaren jaloers naar Ferrari kijken. Een dergelijke bijeenkomst met een V12 Speedster of Elva op zo’n grote schaal zien we niet zo gauw gebeuren.

Ferrari SP1/2 combo

Op YouTube zijn meerdere video’s verschenen waar je de auto’s in bewegende vorm kunt zien. We hebben een filmpje voor je uitgezocht waar niet de videomaker maar de auto’s centraal staan. De video is gemaakt door YouTuber Speedster404.

Gezien de personalisatie mogelijkheden bij Ferrari zijn de tientallen SP1/2’s lekker divers. Vrijwel alle auto’s hebben een unieke configuratie. De Italiaanse autofabrikant gebruikte daarnaast Pebble Beach als toneel om de 296 GTB voor het eerst aan de Noord-Amerikaanse markt voor te stellen.