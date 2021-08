Range Rover Sport SVR Ultimate is eindelijk hier

De Range Rover Sport SVR Ultimate lijkt wel de eh, ultieme versie te zijn.

De Range Rover Sport is niet een auto die je elk dag ziet. Het is natuurlijk heel erg anekdotisch bewijs, maar als we er eentje voorbij zien komen ligt er een zo’n heerlijke supercharged V8 in. Nu hoeven er maar een paar van die apparaten in je buurt te rijden om die gedachte te kracht bij te zetten. Maar toch, heel uniek ben je niet meer. Ook op Marktplaats staan er voldoende exemplaren te koop.

Het geeft ook wel aan hoe duur zo’n auto is in Nederland. De diesels zijn dermate duur in wegenbelasting dat men dan denkt: doe dan maar een benzine. Als je failliet gaat, dan tenminste met een symfionieorkest onder de kap, nietwaar? Op dit moment kun je kiezen uit een ‘P525’ en een extra sportieve SVR ‘575’. Met de Range Rover Sport SVR Ultimate doen de Britten er nog een stapje bovenop.

Range Rover Sport SVR Ultimate

Je kunt het topmodel herkennen aan de luchthappers in de motorkap. Nog een weggevertje zijn de unieke badges op de voor- en achterzijde van de luxe 4×4. Deze zijn wit met carbon inleg. Elke gram besparen is er eentje. Je kan het topmodel krijgen in slechts dire kleuren, Gloss Marl Grey, Satin Liguarian Black en wat je ziet op de foto’s: Gloss Maya Blue. Het dak, de spiegels, de Brembo-remmen en grille zijn altijd an dat Satin Liguarion Black afgewerkt.

Ook nieuw zijn de zwarte velgen die voor de gelegenheid gesmeed zijn en zo sterker en lichter moeten zijn. De motor van de Range Rover Sport SVR Ultimate is nog altijd dezelfde AJ-III V8 met 5 liter slagvolume en een mechanische compressor, goed voor 575 pk. Daarmee kun je in 4,3 seconden naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid halen van 283 km/u.

Debuut

De Range Rover Sport SVR Ultimate maakt zijn debuut op de Salon Prive in Engeland. Daar zal de auto schitteren op de stand van SVO (Special Vehicle Operions). De prijs ligt ongeveer 30% hoger dan dan de standaard SVR. In Nederland kost deze dik 220 mille. Deze Ultimate komt sowieso naar Nederland, de prijs is alleen op aanvraag… Je kunt dit model als een afscheidsmodel zien, want volgend jaar is naar verluidt het laatste jaar van productie.

