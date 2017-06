NASA ontwerpt futuristische batmobiel voor Mars

NASA werpt een blik in de toekomst.

De Amerikaanse ruimteorganisatie NASA onthulde deze week een futuristisch Mars Rover concept voor hun ‘Summer of Mars’ promocampagne. Het gevaarte ziet eruit alsof het rechtstreeks uit een sciencefiction film is geplukt. In tegenstelling tot de andere Rovers, die gebouwd zijn voor onbemande reizen naar Mars, beschikt dit voertuig over vier passagiersstoelen en een high-tech mobiel laboratorium. De twee ton wegende wagen kan zichzelf ook splitsen, zodat het laboratorium achterblijft en het voertuig op verkenning kan.

Het voertuig is ontworpen door Parker Brothers Concepts. Die zijn in de Verenigde Staten erg bekend vanwege het bouwen van allerlei wagens voor films, zoals de Tron Bike uit de sci-fi film ‘Tron: Legacy’ en de Batmobiel uit ‘The Dark Knight’. De concept Mars Rover functioneert volledig en wordt aangedreven door zonnepanelen en een 700 volt batterij. Het model is extra licht doordat er gewerkt is met aluminium en carbon-fiber. Daardoor kan de wagen een topsnelheid halen die rond de 100 kilometer per uur ligt.

Helaas is het voertuig niet gebouwd voor een echte ruimtereis naar de rode planeet. Het doel was om jongeren te inspireren en te laten zien wat NASA’s plannen en ontwikkelingen zijn binnen de Mars missies. Hoewel dit natuurlijk jammer is, laat het wel zien wat er in de toekomst eventueel op Mars gaat rondrijden. Misschien niet precies in deze vorm, maar bepaalde elementen zullen zeker terugkomen.