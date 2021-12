Lezersvraag: welk concept van 2021 wil jij onder de kerstboom?

We hebben in 2021 weer mooie concept auto’s voorgeschoteld gekregen. Maar welke mag er onder de kerstboom komen?

Concepts zijn soms een voorbode van wat komen gaat bij een automerk. Maar helaas blijft het soms ook bij een idee. En dat is echt jammer, want het is net of je bij een hond een lekker stukje mals vlees voor z’n neus laat bengelen en het beestje mag er dan geen bijt van nemen.

In onderstaande gallery staan een aantal in 2021 gepresenteerde concepts voor je opgesomd. Sommige modellen komen in, uiteraard een aangepast vorm, de komende jaren op de markt. Anderen zijn vooral een idee van een autofabrikant om te laten zien wat ze zoal kunnen.

In deze lezersvraag mag je zelf een concept uitkiezen die in 2021 werd voorgesteld. De kerstman maakt het mogelijk dat dit concept een kenteken krijgt en morgen op je oprit, in je garage of bij je in de straat komt te staan. Wat een geweldige vent! Zou Valtteri Bottas misschien de kerstman zijn?

Polestar Precept

Audi Grandsphere

Lexus LZ-F

Cupra UrbanRebel

BMW XM

Genesis X Concept

Mercedes EQG

MG Cyberster

Opel Manta GSe

Hyundai Grandeur

Porsche Mission R

Renault 5

Audi RS6 GTO

Kies maar. Hierboven staan een aantal voorbeelden van dit jaar. En laat vooral in de comments weten waarom je die keuze zou maken. Ondergetekende twijfelt tussen de Opel Manta GSe Elektromod of de Hyundai Grandeur. Of toch de Renault 5? Kan niet kiezen! Jij wel?