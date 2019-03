Lezersvraag: wat was jouw hoogtepunt van Geneve 2019?

De keuze is reuze.

Dit jaar was Genève weer een beurs om van te smullen op autogebied. Ferrari stond er met een stevige facelift nieuwe auto, Aston Martin vulde de stand met indrukwekkende concepts en wat te denken van de brute Bugatti’s. Naast personenauto’s werd de beursvloer gevuld met motoren, Formule 1 auto’s en concepts met betrekking tot duurzame stadsmobiliteit.

Voor ‘de gewone man’ had Genève ook nieuws. Peugeot met de 208, Mercedes trok het doek van de CLA Shooting Brake en Renault bracht een nieuwe generatie Clio ten tonele. Op elektrisch gebied lanceerde BMW een reeks plug-in hybrides en Audi had het e-tron koekblik opengetrokken. We zouden bijna vergeten dat merken als Ford, Jaguar en Opel niet aanwezig waren dit jaar. Nederlands trots in Genève was er in de vorm van de vliegende PAL-V en de Tesla Model S Shooting Brake.

We bombarderen je de afgelopen dagen met tientallen artikelen. De kans is aanwezig dat je iets gemist heb. Onze gallery’s en video’s zijn HIER terug te vinden. Aan jou de taak om een favoriet (of favorieten) te kiezen van de Autosalon van Genève 2019.