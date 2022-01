Nederland heeft veel meer tractoren dan gedacht

Dat meldt de RDW. Volgens hen rijden er in Nederland veel meer tractoren en ander ‘getrokken materieel’ dan we altijd hebben gedacht.

We schreven er eerder al over, het kentekenbewijs voor tractoren en andere (landbouw) voertuigen. Dat moest je nog snel voor 1 januari van dit jaar aanvragen, anders ging het je geld kosten.

Nou, dat is massaal gedaan. Zelfs zo massaal, dat de RDW verrast is over het aantal aanvragen voor een kenteken. In totaal vroegen mensen bijna 750.000 kentekens aan voor hun tractoren en ander rijdend materieel. Dat waren er bijna 200.000 meer dan vooraf gedacht.

Vooral in december veel aanvragen

Mensen hebben ons vorige bericht betreffende dit onderwerp blijkbaar erg goed gelezen, want in december kwamen de meeste aanvragen binnen, 194.000 stuks. De helft van alle aanvragen kwamen in de laatste drie maanden van vorig jaar binnen bij de RDW.

En nu zijn jullie natuurlijk razend benieuwd naar de verdelingen in voertuigen. Dat dachten wij wel, vandaar dat we dat eens helemaal mooi voor jullie op een rijtje hebben gezet. Ga er maar eens lekker voor zitten.

De categorie trekkers (niet alleen tractoren dus, da’s wat anders) is in totaal uitgekomen op bijna 350.000 stuks, veel meer dan de verwachte 270.000 exemplaren. Van getrokken materieel werden er 150.000 verwacht, veel minder dan de uiteindelijk aangevraagde 275.000 registraties. De rijdende werktuigen zijn op 125.000 aanvragen uitgekomen, dicht bij de verwachte 130.000 stuks.

Heb jij nog geen kenteken aangevraagd?

Als jij nog geen kenteken hebt aangevraagd voor al je graafmachines, minishovels, heftrucks, zitmaaiers breder dan 130 cm, golfkarretjes met laadbak, rijdende winkelwagens, tractoren en wegtreintjes, geen man overboord. Dat kan nog steeds.

Alleen is dat helaas wel iets duurder geworden. Betaalde je er vorig jaar nog 18 euro voor, nu ben je 140 piek kwijt. En vervelender, je moet het voertuig laten keuren bij een van de keuringslocaties van de RDW. Dat kan je zomaar een halve dag kosten.

Besluit je om maar gewoon helemaal geen kenteken aan te vragen, dan kan dat erg veel geld kosten als je wordt betrapt. Voor het niet hebben van de kentekenPLAAT betaal je na 1 juli 140 euro boete, voor het ongeregistreerd rondrijden nog eens 380.

Daarom, doe het maar gewoon. Rijdt toch fijner op je tractor, niet?