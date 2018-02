Nederland is een zeer zeldzame Ferrari rijker

Het nodige speurwerk van een AB-lezer heeft een leuk weetje opgeleverd.

Je kent het wel. Op de parkeerplaats voor je huis staat een prima auto, of misschien wel meerdere prima auto’s. Je bent totaal niet van plan deze weg te doen. Maar toch zit je op je computer te gluren naar de betere okkaziewebsites of naar veilingsnoep. Maar goed dat auto’s (net) geen vrouwen zijn, anders zou je zomaar in de problemen kunnen raken met dergelijke acties.

AB-lezer Bastiaan gaat nog een stapje verder met zijn grasduinsessies. Hij kwam er via een zoektochtje in de kentekenregistraties achter dat er onlangs wel een heel speciale okkazie op Nederlands kenteken gezet is. Het gaat om een Ferrari 340 America Spider Competizione.

Het verhaal van de Ferrari 340 is eigenlijk het verhaal van twee Ferrari-motoren uit de jaren ’50 en ’60. Ferrari gebruikte in die tijd de bekende Colombo-V12, die in eerste instantie slechts 1.5 liter groot was. Later volgde de versie met de dubbele inhoud van 3.0 liter. Noem de meest bekende Ferrari-juweeltjes uit die tijd op en je hebt grote kans dat er een Colombo onder de kap zit (166MM, 212, 250, 275 et cetera).

Het Colombo-blok kreeg het echter zwaar in de racerij. Er werd geëxperimenteerd met kunstmatige hulp door middel van een compressor, maar dat deed de betrouwbaarheid van de motor geen goed. Zodoende zag de jonge techneut Aurelio Lampredi zijn kans. Hij stelde voor een atosferische motor te ontwikkelen met een veel grotere inhoud van 4.5 liter, wat destijds toegestaan was in de Grand Prix racerij.

Aldus geschiedde: Lampredi maakte zijn motor (de Lampredi-V12) en de krachtbron bleek een succes te zijn: veel krachtiger dan de Colombo-V12 én veel makkelijker om te onderhouden. Maar helaas: de grote Le Mans crash van 1955 bracht de FIA ertoe het reglement aan te passen. De grote motor werd in de ban gedaan. Zo kreeg de Colombo-V12 uiteindelijk zijn lange tweede leven bij het steigerende paard.

Dat wil niet zeggen dat de Lampredi-V12 vanaf dat moment helemaal werd afgeschreven. Enzo Ferrari voorzag in al zijn wijsheid dat de ‘big bore’ V12 toekomst had in Amerika, waar Chryslers en Cadillacs met joekels van motoren de SCCA races domineerden. Zo ontstonden enkele modellen die speciaal gericht waren op de Amerikaanse markt, met de Lampredi-V12 onder de kap. Dit werden de 340 America en vooral ook diens opvolgers.

Zoals te doen gebruikelijk in die tijd was er echter niet ‘één 340 America’. Verschillende auto’s kregen verschillende koetsen en specificaties van bijvoorbeeld Touring, Vignale of Ghia. De 340 America Spider Competizione die zijn weg naar Nederland heeft gevonden, heeft vermoedelijk een koets van Vignale. Tenminste, mits de aanname van onze tipgever klopt dat de auto het exemplaar betreft dat eind januari voor 5.186.570 Euro geveild is door Bonhams. Het zou natuurlijk ook om dit monsterlijke ding kunnen gaan.

Dus, om zekerheid te scheppen moet iemand even de auto spotten en uploaden op autojunk. Een al dan niet virtuele Autoblog-mok ligt in het vooruitzicht voor diegene die hierin slaagt. Of de mok virtueel is of niet moet nog even voorgelegd worden aan @autoblogger.



Bedankt Bastiaan voor de tip!