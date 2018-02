Vader pakt steekpenningen voor racecarrière van zoon

Dat zal wel weer zo'n verhaal zijn uit een bananenrepubliek. Wat? Oh het gaat om Nederland? Hmm, oké...

Je moet wat over hebben voor het geluk van je kind hè. Dat moet ook Cor M. gedacht hebben. Cor is de vader van Jeroen Mul, waar we vorig jaar nog een interview mee deden. Jeroen is betrokken bij Lamborghini als Lamborghini Squadra Corse GT3 Junior Rijder, Lamborghini Accademia Instructeur en als ‘brand ambassador’. Doch op de vraag ‘Waar heb je hiervoor gewerkt en hoe kreeg je je huidige baan?’, heeft Jeroen niet helemaal het eerlijke antwoord gegeven. In ieder geval, dat doen de gebeurtenissen van vandaag vermoeden.

Vader Cor M. werd vandaag namelijk gearresteerd op de verdenking van het aannemen van 500.000 Euro aan steekpenningen van bouwbedrijf Hillen en Roosen. Ook twee directeurs van dit bouwbedrijf, Jan V. en Pieter W., zijn in de kraag gevat. De twee dikke deuren zouden in ruil voor het smeergeld door Cor M. aangewezen zijn om een miljoenenproject te bouwen in onze hoofdstad. Volgens de Telegraaf gaat het hierbij om de Wibautveste. Saillant detail: Jeroen Mul is woonachtig in deze luxe woontoren. Maar wacht, er is meer!

Het bouwbedrijf en de projectontwikkelaar zouden een schijnconstructie opgericht hebben middels een speciaal door de projectontwikkelaar opgerichte stichting. Hierdoor kon het halve milli aangewend worden om de carrière van Jeroen te bevorderen. De FIOD en het functioneel parket vermoeden dat het bouwbedrijf als tegenprestatie voor het verkrijgen van de opdracht ten minste 500.000 Euro geïnvesteerd heeft in de carrière van Jeroen. De projectontwikkelaar betaalde dit bedrag als ‘kosten’ aan het bouwbedrijf, dat het bedrag vervolgens doorstortte aan de stichting als ware het sponsorgeld. Tsja, ‘sponsorgeld’, je moet er toch mee blijven oppassen als coureur. Vraag dat maar aan Robert Doornbos.