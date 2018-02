Max Verstappen wil graag een Max Verstappen museum

In de toekomst lijkt dat de Nederlander wel wat.

Op het Circuit de Catalunya is het steenkoud, dus wordt ons hart vandaag (tot op heden) niet verwarmd door vlammende F1-actie. Gelukkig kunnen we er doorgaans wel op rekenen dat Max Verstappen nog een paar gepeperde uitspraken doet naast de baan. Zo ook vandaag, want het race-fenomeen heeft even de moeite genomen te babbelen met iemand van zijn eigen site Verstappen.nl.

Het gesprek gaat onder andere over Max progressie in de sport en zijn benadering van de sessies. Max geeft aan dat het er nu allemaal wat relaxter aan toegaat dan voorheen. Been there, done that, bought the T-shirt, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is eigenlijk allemaal logisch. Gelukkig zijn komen er tijdens het gesprek ook nog een paar van die details naar boven waar de echte AB Boulevard-lezer van smult. Het soort details waarvan iedereen in de comments zegt dat ze niet boeiend zijn, maar stiekem naar binnen slurpt als ware het zoete nectar. Jaja, we kennen je!

Zo vertelt Max dat hij aan het eind van afgelopen jaar alle mensen op de fabriek als bedankje voor hun goede werken een modelauto cadeau heeft gedaan. Volgens Max was iedereen er heel blij mee, maar volgens ons deed pa Jos het toch beter: hij gaf ooit al zijn monteurs een nieuwe stereo cadeau. Of zou ons Jos die systemen gewoon doorgepasst hebben via Philips Car Systems?

Gevraagd of hij het ziet zitten om net als Fernando Alonso een eigen museum te hebben, antwoordt Max Emilian bevestigend. Het zal alleen nog even moeten wachten, omdat er nu nog te weinig vulling voor zou zijn, aldus MV33. Maar Max is naar eigen zeggen al spullen aan het verzamelen. Eerder gaf hij bijvoorbeeld aan al zijn auto’s te willen houden. Wij hopen vooral dat er ook nog de nodige bekers volgen.

Tenslotte belicht de jonge coureur ook nog de zware kant van het leven als F1-coureur. In het vliegtuig is er niet genoeg stroom voorhanden om zijn Playstation ordentelijk te laten werken. Zodoende moet Max als hij vliegt uitwijken naar dromenland of een filmpje kijken. Man man man…Life is pain. Misschien moet Max eens aan Adrian Newey vragen of hij niet een soort generatortje kan fabriceren of iets dergelijks.