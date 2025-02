Nederland staat bommetje vol laadpalen!

Aan de laadinfrastructuur ligt de EV-omslag dus niet meer.

Momenteel staat Nederland op de FIFA-wereldranglijst als zevende. Lekker bezig Memphis en co! In andere lijstjes staan we wel bovenaan. Zo betaalt de Nederlander volgens de Europese Commissie gemiddeld het meest aan de EU. We maken per inwoner jaarlijks zo’n € 350 over aan Brussel. Naast belasting betalen zijn we in Europa ook de kampioen laadpalen plaatsen.

Volgens het Europees verbond voor autofabrikanten (ACEA) staat er nergens anders in de EU meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s dan in Nederland. We bedoelen dan niet het aantal palen per EV, per inwoner of per vierkante meter. Nee, we hebben echt het grootste aantal openbare laadpalen van de Europese Unie. Dat was al zo in 2021. Die koppositie hebben we weten vast te houden in 2023.

Hoeveel openbare laadpalen heeft Nederland?

Voor het begin van 2024 stonden er al 144.453 openbare laadpunten in ons landje. Volgens de overheid stonden er in januari 2025 al 189.422 stuks. Nog opvallender: Nederland had in 2023 al bijna een kwart van alle laadpalen in de EU. We hadden in 2023 een marktaandeel van 22,8 procent. Pas na ons komen landen als Duitsland en Frankrijk met respectievelijk 120.625 en 119.255 laadpunten. Destijds stonden er maar 44.363 palen in België.

We kunnen het ook anders bekijken. In Nederland reden er in 2023 precies 1.255.800 elektrische en hybride auto’s. Die kunnen niet allemaal opladen en hebben dus niet allemaal een laadpaal, maar toch. Alleen al voor dat aantal auto’s was er toen één laadpaal per acht auto’s.

Er komen alleen nog maar meer laadpalen bij

De wildgroei aan Superchargers, Fastneds en Shell Recharge-punten lijkt niet te stoppen. De Europese Commissie wil dat er in 2030 ongeveer 3,5 miljoen laadlocaties zijn in de EU om het aantal EV’s van stroom te voorzien. Momenteel zijn dat er ruim 600.000.

De ACEA vindt dat te weinig. Volgens hen zijn er tegen die tijd 8,8 miljoen laadpalen nodig. Daarvoor moeten er 1,2 miljoen laadpalen per jaar bijkomen. Dat zijn er 22.438 per week, 3.205 per dag, 53 per uur en dus bijna één per minuut. En dat over een lengte van vijf jaar. Koekoek! Met zoveel palen wordt het al helemaal een lastig verhaal om de goedkoopste te vinden.

Foto: Tesla Superchargerstation in Oosterhout gespot door @stekkerkoning

Via RAI Vereniging