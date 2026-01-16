Opel kan net zo goed kappen na slecht nieuws over de nieuwe Manta

Wanneer komt er weer eens een leuke Opel?

Ooit, in een ver verleden, bedachten ze bij Peugeot dat het beter was om het maken van leuke auto’s te laten voor wat het is. In plaats daarvan leek het de Fransen beter om zich te richten op goedkopere, onbetrouwbare en vooral enorm saaie hokken. Een richting die nu ook bij Opel definitief ingezet lijkt te zijn.

Hoe komen we hierbij? In een recent interview met CEO Florian Huettl van Opel met Der Spiegel zegt ‘ie het eigenlijk zelf. Op de vraag of de plannen voor de Manta nog bestaan, antwoord hij: “Ja, maar we kijken nu vooral naar de prioriteiten op de middenlange termijn. We vernieuwen eerst de Corsa en pakken daarna het SUV-segment aan.”

Manta? Welke Manta?

Over de Manta zegt hij vervolgens dat er nog wel ergens designmodellen staan, maar dat die niet voor 2030 op de markt zullen komen. Met andere woorden: verwacht er zeker niet teveel van. Daarmee lijken alle sportieve en interessante plannen definitief ergens in de papierversnipperaar in de kelder Rüsselsheim beland te zijn.

Als je een beetje op de hoogte bent van de nieuwe Manta, dan had je je verwachtingen waarschijnlijk toch al aanzienlijk omlaag bijgesteld. We hebben het namelijk niet meer over een sportief model van Opel, maar over een volledig elektrische SUV. Denk aan wat Ford met de Mustang heeft gedaan, maar toch nooit helemaal heeft doorgevoerd.

Opel Mokka GSe geeft hoop

Ho, wacht. We hebben de Opel Mokka GSe Rally nog. Een heuse rallywagen van het Duitse merk. Een auto waarmee ook daadwerkelijk geracet zal gaan worden en die voldoet aan de maatstaven van de FIA. Is er dan toch nog hoop voor de Opel-liefhebber?

Ja en nee. De Mokka GSe voor de consument heeft weinig te maken met rallyversie, want deze is gewoon gebaseerd op eerdere Stellantis-producten, zoals de Junior Veloce. Toegegeven, die rijdt best goed met zijn aangepaste onderstel en mechanische sperdifferentieel. Maar wie zit er te wachten op een sportieve Mokka? Als ze nou een Corsa GSe hadden gemaakt, was het nog een leuke hot hatch geweest.

Kortom, je kunt je afvragen waarom je überhaupt nog aandacht moet schenken aan Opel. Het is het zoveelste uitmelkmerk van Stellantis. Het enige waar het nog enige ‘identiteit’ uit kan halen is de ietwat andere vormgeving tegenover de echt Franse merken uit dezelfde stal. Mag jij zeggen of dat het ooit leuke Opel voldoende bestaansrecht geeft.