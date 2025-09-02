Nederland laat zien: benzineverbanning van EU is niet nodig

Wij geven het goede voorbeeld.

Wie vaker op Autoblog.nl zit kent onze stijl een beetje. We zijn niet vies van wat cynisme, pesterijtje en/of sarcasme. Maar ook wanneer iets goed gaat is dat het vermelden waard. Zo deelt het CBS verheugend nieuws voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in Nederland.

Hetzelfde bureau voor de statistiek keek begin dit jaar naar welke brandstof Nederlandse auto’s verbruiken. Op 1 januari 2025 liep 74,2 procent enkel en alleen op benzine. Elektrische en hybride auto’s hebben een gedeeld aandeel van 17,5 procent, al is dit wel de enige aandrijftypen die groeit waardoor het aandeel ook snel zal groeien.

Doordat we zo lekker bezig zijn met EV’s en hybrides loopt de uitstoot van personenauto’s gestaag terug. Hier kwam het CBS achter na onderzoek in samenwerking met RIVM/Emissieregistratie. Vooral de kilo’s stikstofoxiden (NOx) zijn sterk teruggelopen. Logisch ook, want dit stofje komt vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Uitstoot van auto’s in Nederland

De toename in elektrische auto’s zorgt natuurlijk voor een flinke hap uit de (lokale) uitstoot. Maar ook benzineauto’s en vrachtwagens zijn veel zuiniger geworden dankzij strengere uitstooteisen. We hebben de regeltjes vaak vervloekt, maar leveren nu wel resultaat. In 2005 hadden we nog 204,7 miljoen kilo NOx-uitstoot door de vervoerssector. Vorig jaar was deze uitstoot teruggelopen naar 78,1 miljoen kilo.

Ook op het gebied van fijnstof gaat het steeds beter ondanks dat dit spul ook vrijkomt bij rijdende EV’s. In 2005 zorgden we met het vervoer voor 8,5 miljoen kilo fijnstof in een jaar. In 2024 zaten we op 2,2 miljoen kilo. Helaas deelt het CBS nu geen cijfers over de CO2-uitstoot.

We noemen steeds expliciet 2005, omdat dat het meetjaar is waar de EU naar kijkt. Er moeten sinds 2020 bijvoorbeeld 45 procent minder stikstofoxiden uitgestoten worden dan in 2005. Vanaf 2030 moet de uitstoot van stikstofoxiden 61 procent lager zijn dan in 2005. De uitstoot van fijnstof moet in 2030 maar liefst 45 procent lager zijn dan twintig jaar geleden. Dat punt zijn we in Nederland voorbij. 2024 is het eerste jaar waarin de uitstoot van elke stof lager dan het plafond dat vanaf 2030 geldt.

Laat 2035 lekker zitten joh

Oftewel, ook met nieuwe benzineauto’s loopt de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof lekker terug. Natuurlijk begrijp ik dat je nooit genoeg kunt doen, maar als je ziet waar de autobranche vandaan komt, is het te prijzen hoe goed het tegenwoordig bezig is. Laten we dus nog meer dan tien jaar doorgaan met het verduurzamen van de benzinemotor en geef degenen die dat willen een steuntje in de EV-richting. Iedereen blij, toch?

Foto: BMW M5 Touring gespot door @Maurice16