Door dit nieuwe systeem verdienen Nederlandse EV-rijders geld aan oliemaatschappijen

De oliebedrijven gaan rechtstreeks dokken aan de EV-rijder.

Hoe zou jij het vinden als je bij iedere tankbeurt een paar euro krijgt overgemaakt van een stroomleverancier? We gokken dat de EV-tegenstander daar toch een iets lekkerder humeur van krijgt bij het volgooien van zijn benzine- of dieselauto. Helaas wordt precies het tegenovergestelde binnenkort in Nederland ingevoerd.

Vanaf dit jaar kan de elektrische rijder die thuis laadt, namelijk een bepaald bedrag krijgen van oliemaatschappijen. Dat komt door de Renewable Energy Directive III, of kortgezegd RED3, die wordt ingevoerd.

Zoals de naam al een beetje verraad, is dit de derde versie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie, waar Nederland ook aan meedoet. Het doel ervan is de energietransitie versnellen om Europese klimaatdoelen dichterbij te brengen. En dat kan de thuisladende Nederlander een leuk zakcentje opleveren.

RED3 en de ERE’s

Europa wil met de RED3 onder andere de brandstoffen ‘groener’ maken. Als oliebedrijven hier niet toe in staat zijn, dan moeten ze compenseren door zogeheten emissiereductie-eenheden (ERE’s) te kopen. Die ERE’s zijn certificaten die aantonen dat er in het vervoer duurzame energie is geleverd. Voor elke liter fossiele brandstof die een oliemaatschappij op de markt brengt, moet zij in dit systeem in feite bijbetalen via certificaten. Zeg maar de CO2-credits en bijbehorende boetes, maar dan anders.

De ERE’s kwamen konden in eerste instantie vooral ingekocht worden bij grote snellaadbedrijven en busmaatschappijen. Daar komt verandering in, waardoor de particulier er ook van mee kan profiteren. Daarvoor kan de EV-rijder zich nu aanmelden via een systeem dat is opgezet door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Dat systeem is vanaf 1 januari van dit jaar al in werking genomen, met het idee dat alle laadpalen kunnen meedoen — dus ook thuislaadpalen. Het geld van benzineverkopers kan op die manier dus naar de Nederlandse EV-rijder leiden.

Als de richtlijn door de Eerste Kamer komt – waar we wel vanuit gaan – dan wordt de wetgeving vanaf 1 juli 2026 van kracht. De registers zijn wel al geopend op 1 januari van dit jaar.

Zo kun je geld verdienen met thuisladen

Meedoen kan niet zomaar met elke laadpaal. Volgens de opzet gelden er een paar voorwaarden. Je laadpaal moet een gecertificeerde MID-meter hebben en je moet jaarlijks rapporteren hoeveel kWh er getapt is.

Daarnaast moet je je laten registreren via een inboekdienstverlener. Die regelt de administratie en boekt jouw geladen kWh’s namens jou “in” als ERE’s. Zo’n inboekdienstverlener moet je voor minimaal één kalenderjaar machtigen. Tevens moet je je laaddata delen met een tussenpartij

Hoeveel geld verdien je met thuisladen?

De marktprijs van een ERE-certificaat ligt momenteel rond de 10 cent per kWh. Een gemiddelde elektrische rijder laadt volgens onze vrienden van Bright grofweg 3.000 tot 4.000 kWh per jaar. Reken je dat door, dan kom je uit op 300 euro tot 400 euro per jaar. Wie veel rijdt, kan volgens de huidige prijsniveaus zelfs boven de 500 euro per jaar uitkomen.

Het is nog lang niet genoeg om alle thuislaadkosten te kunnen dekken, maar het is wel een leuke extraatje. Belangrijk detail: de uitkering gaat naar de persoon op wiens naam het elektriciteitscontract achter de laadpaal staat.

Bekijk het ook eens van de andere kant. In Nederland staan zo’n 400.000 thuisladers. Als die allemaal 400 euro aftroggelen bij de oliebedrijven, dan hebben zij te maken met een gezamenlijke kostenpost van 160 miljoen euro. Er zijn dagen bij dat ik het niet op zak heb.

EV-aanhangers juichen!

Natuurlijk is dit voor EV-rijdend Nederland (met een eigen laadpaal) een flinke opsteker. Directeur Marina van Helvoort van Vereniging Elektrische Rijders (VER) reageert vanzelfsprekend uitbundig op het nieuws: “Eindelijk is er een goed systeem waarbij de vergroener wordt beloond. Elektrisch rijden wordt zo opnieuw een stuk aantrekkelijker voor mensen met een eigen laadpaal”, zegt ze.

Toch is het idee achter de RED3-regeling heel anders. Het zou oliemaatschappijen ertoe moeten aansporen om zelf met groenere oplossingen te komen, zoals schonere brandstoffen. Het inkopen van ERE’s is eerder een soort boete als dit niet lukt, of als de maatschappij er simpelweg geen zin in heeft.

Houden bedrijven als Shell, BP en Texaco vast aan het huidige (benzine)recept, dan zal het op zoek moeten naar manieren om inkoop van ERE’s op te vangen. Een mogelijkheid is de prijs van de producten die ze verkopen opschroeven. Daardoor zal de benzinerijder de klos zijn. In dat geval denk ik niet dat er sprake zal zijn van ”een bredere acceptatie”. Eens zien hoe de peutdealers hierop gaan reageren.

Bron: Bright, RVO