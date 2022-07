Nederland wordt overspoeld door de Ferrari Daytona SP3

Je verwacht het niet, maar Nederland wordt inmiddels overspoeld door de Ferrari Daytona SP3.

Nederland is van oudsher niet echt een land dat je per se associeert met supercars. Hoge belastingen en calvinisme werken wat dat betreft in ons nadeel. Doch afgelopen week bleek al dat de kloof tussen arm en rijk inmiddels gigantisch is in ons land. Een klein groepje mensen loopt episch binnen in het huidige systeem. Daarbij geldt: hoe enorm de CO2 belasting ook is, op een kale prijs van een paar miljoen, is een tonnetje plezierbelasting natuurlijk peanuts. Eigenlijk geen wonder dus dat auto’s ter waarde van miljoenen onze kant op komen.

Zo kon het gebeuren dat een paar spotters, waaronder Jesper en Dutch.ff, onder een nondescript viaduct in Apeldoorn deze twee Ferrari Daytona SP3’s tegenkwamen. Waar onder dit soort viaducten doorgaans louche deals voltrokken worden tussen de Apeldoornse autohandel en de onderwereld (we maken het even spannend), kruipt nu een monteur onder de kofferklep van de exoot, om nog even de typisch Italiaanse final touches aan te brengen.

Het blijft een bizar gezicht om op deze locatie twee van deze schoonheden aan te treffen. Doch zoals al eerder aangehaald, zijn er al meerdere SP3’s gespot in Nederland, waaronder ook een geel exemplaar. We begrijpen de rijkaards die de trekker overhalen om er een te kopen wel. Niet alleen omdat de twee miljoen die de auto zonder belasting kost waarschijnlijk binnen de kortste keren verdubbeld op het moment dat de auto op Marktplaats terechtkomt. Maar ook omdat de SP3 werkelijk bloedmooi is, wellicht op de ietwat vreemde achterkant na. Overigens gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dit geen unaniem redactie-standpunt is. @nicolasr is bijvoorbeeld niet helemaal overtuigd.

Hoe dan ook, los van de looks is er ook nog het feit dat er onder de kap een magnifieke atmosferische V12 ligt, zónder zware elektro-goodies. Je kan zodoende invullen dat deze Fezza over 20-30 jaar een geliefd verzamelaarsobject zal zijn. Tenzij mooie dingen en fun dan definitief verboden zijn in de wereld, uiteraard. Maar laten we daar niet te lang over nadenken en genieten van de pica’s. Koop dan?

Dank @Jesper en @Dutch.ff voor de pica’s!