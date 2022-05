Ferrari SP3 Daytona van Lego kost ‘maar’ €400

Voor de nieuwste Technic-set is Lego de samenwerking aangegaan met Ferrari.

Ferrari komt om de haverklap met nieuwe varianten van modellen, maar in november wisten ze ons toch te verrassen. Toen kwamen ze opeens met een retro-hypercar gebaseerd op de LaFerrari: de SP3 Daytona. We hadden al wel wat geruchten gehoord, maar toch was het opmerkelijk dat de LaFerrari negen jaar na dato nog een spin-off kreeg.

Een belangrijk verschil met de LaFerrari: de SP3 Daytona is geen hybride, maar heeft alleen een V12. Ook prima natuurlijk. Qua uiterlijk is de Daytona totaal anders, met een koetswerk geïnspireerd op de racewagens van weleer, met name de 330 P3.

Een retro-hypercar met een atmosferische V12 is heel vet, maar helaas is het maar voor weinig mensen weggelegd om een exemplaar te bemachtigen. Er hangt namelijk een prijskaartje aan van een slordige €2 miljoen en alle 599 exemplaren waren al meteen uitverkocht.

Gelukkig is er nu een betaalbare SP3 Daytona, namelijk een exemplaar van Lego. Dit is een nieuw topmodel van Lego Technic. In deze serie kwamen eerder de Bugatti Chiron, de Porsche 991 GT3 RS en de Lamborghini Sián uit. Dit betekent dus dat het geen kinderspeelgoed is. Dit is een set waar serieus werk in gaat zitten.

De Ferrari SP3 Daytona van Lego is schaal 1:8, wat concreet betekent dat deze auto 59 cm lang, 25 cm breed en 14 cm hoog is. De set bestaat in totaal uit maar liefst 3.778 steentjes, nog meer dan de Sián en de Chiron. Deze Ferrari is dan ook met oog voor detail ontwikkeld. Een V12 met bewegende zuigers, een sequentiële versnellingsbak met acht versnellingen en uiteraard werkende besturing: deze Lego-auto heeft het allemaal.

Voor een Lego-auto is de SP3 Daytona behoorlijk natuurgetrouw. De SP3 heeft minder rondingen dan bijvoorbeeld een Chiron of een Porsche 911 en leent zich daarmee een stuk beter voor een Lego-interpretatie. Het gaat natuurlijk vooral om het bouwen, maar een mooi eindresultaat is wel zo prettig.

Deze Lego Ferrari SP3 Daytona is vanaf 1 juni te bestellen op de website van Lego. Zoals we in de titel al verklapten ben je €400 kwijt voor deze set. Aangezien we net een bedrag van 2 miljoen genoemd hebben klinkt dat relatief goedkoop, maar dat is het natuurlijk niet. Zeker als je alle modellen in deze serie wilt sparen is het al snel een dure hobby. Maar ach, een hobby mag geld kosten. Dat weet een petrolhead als geen ander.