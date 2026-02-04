Nederlanders halen recordaantal auto’s uit buitenland

Er worden minder nieuwe auto’s verkocht, maar toevallig zijn er wel heel veel auto’s geïmporteerd.
Qua nieuwverkoop van auto’s ging 2026 niet lekker van start. Er werden in januari 13,1% minder auto’s verkocht dan een jaar geleden. Dat hoeft echter niet te betekenen dat Nederlanders geen auto’s kopen. De grijze import was in januari namelijk hoger dan ooit.
De afgelopen maand is de grijze import met maar liefst 44,5% gestegen ten opzichte van januari 2025. Bijna 36.000 importauto’s werden op kenteken gezet, meldt ImporRadar. Dat is een recordaantal.
Meest geïmporteerde merken
Het meest geïmporteerde merk is geen verrassing. In 2025 was Volkswagen met grote afstand het populairste merk qua import en dat is in 2026 niet veranderd. Er werden 5.130 Volkswagens geïmporteerd. Verder zijn Audi en BMW erg in trek, maar deze volgen op gepaste afstand.
De top 10 meest geïmporteerde merken zag er zo uit:
- Volkswagen: 5.130
- Audi: 2.300
- BMW: 2.281
- Ford: 2.229
- Toyota: 2.179
- Volvo: 2.042
- Peugeot: 1.699
- Mercedes: 1.571
- Kia: 1.201
- Renault: 1.198
Meest geïmporteerde modellen
De nummer 1 qua modellen is ook geen verrassing. Dat is de Volkswagen Polo. De nummer 2 is wel een verrassing. Althans, de Ford Kuga deed het al goed, maar de import is nu echt door het dak gegaan. In januari zijn er 983 geïmporteerde Kuga’s op kenteken gezet.
Dit is de top 10 meest geïmporteerde modellen:
- Volkswagen Polo: 1.070
- Ford Kuga: 983
- Volkswagen Golf: 886
- Volkswagen Tiguan: 797
- Volvo XC60: 719
- Lynk & Co 01: 663
- Volvo XC40: 613
- Volkswagen T-Roc: 612
- Toyota Yaris Cross: 524
- Audi Q3: 451
Bron: ImportRadar
Foto: BMW X5, de nummer 12 meest geïmporteerde auto in januari, gespot door @spotcrewda
Reacties
octaan64 zegt
Leuk effect. Steeds belasting op brandstof en nieuwe voertuigen verhogen, omdat je belasting misloopt door de import.
MoeWat zegt
Ik snap dat dus niet met die Fors Kuga, ze gaan aan de lopende band kapot die eco boost motoren en toch blijven ze die importeren.. iemand verklaring hiervoor?
DeWitteCondor zegt
Pure onwetendheid. De gemiddelde Ford Kuga koper heeft geen flauw idee en interesseert het ook niet.
waterisnat zegt
Is er ooit een onderzoek door de kartel-politie (of journalisten :-) in NL geweest hoe de importeur kan afdwingen bij de dealers om de tweedehands prijs collectief niet te laten dalen tot import plus importkosten van de verschillende merken? Ik heb 3 verschillende BMW dealers gevraagd waarom ze zelf niet brood zien in grijze import zolang het verschil tussen identieke X5 45e bij de BMW dealer in D (incl importkosten) van 2jr oud EUR8-10k goedkoper is dan een NL tweedehands bij de dealer. Dan krijg ik meel in de mond terug, maar eindverhaal is dat de importeur dit regelt.