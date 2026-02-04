Nederlanders halen recordaantal auto’s uit buitenland

Er worden minder nieuwe auto’s verkocht, maar toevallig zijn er wel heel veel auto’s geïmporteerd.

Qua nieuwverkoop van auto’s ging 2026 niet lekker van start. Er werden in januari 13,1% minder auto’s verkocht dan een jaar geleden. Dat hoeft echter niet te betekenen dat Nederlanders geen auto’s kopen. De grijze import was in januari namelijk hoger dan ooit.

De afgelopen maand is de grijze import met maar liefst 44,5% gestegen ten opzichte van januari 2025. Bijna 36.000 importauto’s werden op kenteken gezet, meldt ImporRadar. Dat is een recordaantal.

Meest geïmporteerde merken

Het meest geïmporteerde merk is geen verrassing. In 2025 was Volkswagen met grote afstand het populairste merk qua import en dat is in 2026 niet veranderd. Er werden 5.130 Volkswagens geïmporteerd. Verder zijn Audi en BMW erg in trek, maar deze volgen op gepaste afstand.

De top 10 meest geïmporteerde merken zag er zo uit:

Volkswagen: 5.130 Audi: 2.300 BMW: 2.281 Ford: 2.229 Toyota: 2.179 Volvo: 2.042 Peugeot: 1.699 Mercedes: 1.571 Kia: 1.201 Renault: 1.198

Meest geïmporteerde modellen

De nummer 1 qua modellen is ook geen verrassing. Dat is de Volkswagen Polo. De nummer 2 is wel een verrassing. Althans, de Ford Kuga deed het al goed, maar de import is nu echt door het dak gegaan. In januari zijn er 983 geïmporteerde Kuga’s op kenteken gezet.

Dit is de top 10 meest geïmporteerde modellen:

Volkswagen Polo: 1.070 Ford Kuga: 983 Volkswagen Golf: 886 Volkswagen Tiguan: 797 Volvo XC60: 719 Lynk & Co 01: 663 Volvo XC40: 613 Volkswagen T-Roc: 612 Toyota Yaris Cross: 524 Audi Q3: 451

Bron: ImportRadar

Foto: BMW X5, de nummer 12 meest geïmporteerde auto in januari, gespot door @spotcrewda