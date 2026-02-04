Is deze dikke Porsche de volgende straatauto van Max Verstappen?

Naast een nieuwe F1-auto zou er zomaar een Singer in de garage van Verstappen kunnen staan.

Het F1-seizoen van 2026 belooft nu al een behoorlijk interessante te worden. Het kan je moeilijk ontgaan zijn: er komt een heel stel nieuwe regels die de auto’s drastisch hebben veranderd. Je zou dus zeggen dat medewerkers van Red Bull Advanced Technologies dag en nacht bezig zijn met de nieuwe F1-auto. Niet helemaal. Er wordt ook nog geholpen bij het restaureren van antieke Porsches.

De speciale afdeling van Red Bull is ingeschakeld door de bekendste Porsche-restomodder ter wereld: Singer. De restaurateur neemt oude 964’s van klanten en maakt er een vrijwel compleet nieuwe auto van. Het laat hierbij het chassis, motorplaatsing en (grotendeels) ontwerp van toen in stand.

Singer had echter een probleem bij de dakloze Porsches. Bij de 964 Cabrio en Targa’s bleek de koets niet stijf genoeg voor het werk wat de ombouwer eraan moest doen. Je kunt een ingestorte cabrio moeilijk aan een klant verkopen die bereid is er tonnen voor neer te tellen. Het lukte Singer niet om het probleem zelf te tackelen, dus nam het contact op met de engineeringtak van de bekende energiedrankjesfabrikant.

Zo stijf als een coupé

Red Bull Advanced Technologies (RBAT) begon als eerst met het virtueel maken van de 964. Met die technologie kunnen nieuwe onderdelen getest worden zonder dat ze fysiek gefabriceerd hoeven te worden. Via die simulatie keken RBAT en Singer naar de torsiestijfheid en vooral waar de koets nog stijver moest worden.

Het resultaat: dertien zwakke punten op de carrosserie die versterkt moesten worden. Om de problemen ook maar meteen op te lossen, ontwikkelde Red Bull de dertien vervangende onderdelen van koolstofvezel. De nieuwe onderdelen doen verder niets af aan het ontwerp of andere inbouwvereisten van Singers restomod.

Volgens RBAT en Singer is de torsiestijfheid van de cabriolet en Targa met 175 procent verhoogd. En dat terwijl het extra gewicht ”tot een minimum is beperkt”. Met deze stijvere koets krijgt de vernieuwde Porsche een beter wegligging en over het geheel een beter rijcomfort. De 964 Cabrio en Targa zouden volgens de makers nu net zo lekker moeten rijden als een coupé.

Nu er toch al een connectie tussen Singer en Red Bull is, zou ik als ik Max Verstappen was toch even bij ze navragen of ze nog iemand zoeken die kan bevestigen of de torsiestijfheid over, zeg een jaar of vijf en 100.000 kilometer, nog steeds zo hoog is.