Nederlanders zitten gevangen door te dure auto’s

Omdat auto’s zo duur zijn tegenwoordig zit de mobiliteit van Nederlanders in de knoop.

Laten we eerlijk zijn. Het is lastig bewegen zonder ons autootje. Naar de supermarkt in je dorp gaat nog, maar als jij een serieuze afstand moet afleggen vanuit een dorp ben je toch echt op je auto aangewezen. Anders krijg je bus, bus, trein, bus, lopen-routes aangewezen in 9292 en ben je 3,5 uur verder. Voor een route die waarschijnlijk een uurtje met de auto kost.

Auto (rijden) te duur

De mobiliteit van bewoners in landelijk gebied staat dan ook onder druk, vinden ze bij de ANWB. Dat komt omdat de auto steeds duurder is geworden. Zonder auto ben je nergens. Het ANWB-onderzoek laat zien dat er een groot verschil is tussen mensen mét en zonder auto. Van de autobezitters in landelijke gebieden geeft 74% aan dat het bereiken van voorzieningen geen enkel probleem is. Voor mensen zonder auto is dat een ander verhaal: ruim de helft (54%) zegt dat voorzieningen lastiger bereikbaar zijn.

Voor bijna één op de vijf bewoners is het openbaar vervoer het enige vervoermiddel. Maar probeer jij maar eens ergens te komen met de bus zonder dat het je halve dag in beslag neemt. Laat staan op moeilijkere tijden: laat op de avond of in het weekend.

Daarmee zijn ouderen, jongeren en mensen met een lager inkomen de dupe. Wie geen auto kan betalen, heeft beperkte mobiliteit. Zo simpel is het. Wat er dreigt, is een vicieuze cirkel: autorijden wordt duurder, waardoor mensen in landelijke gebieden minder mobiel worden. Minder mobiliteit betekent dat voorzieningen moeilijker bereikbaar zijn, waardoor de leefbaarheid daalt.

De ANWB pleit daarom voor een paar concrete maatregelen. Allereerst moet autorijden betaalbaar blijven. Nou, daar kunnen we het niet mee oneens zijn. Gelukkig blijft de accijnskorting nog even. Daarnaast zou het volgens de ANWB helpen als er meer slimme OV-oplossingen komen, zoals flex-vervoer op aanvraag. Heb jij nog briljante aanvullingen? Laat het weten. In de comments!