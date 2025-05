Populairste auto ter wereld krijgt gave optie af fabriek

Een leuke optie ter ere van een leuke auto vormt een leuke editie van een… nou ja, best wel aardige auto waar er miljoenen van zijn verkocht.

Ironisch genoeg is terugvallen op vroeger populairder dan ooit in de moderne tijd. En als je dat goed uitvoert, is dat alleen maar leuk. Soms moet je een beetje diep graven om iets uit je verleden naar het heden te halen. Vraag jezelf bijvoorbeeld eens af: wat is de meest memorabele Toyota Corolla? Het oermodel? De SR5 uit de jaren ’70? Dat model met de ronde koplampen uit de ’90s als WRC-auto? De hagelnieuwe GR Corolla?

FX16

Toyota heeft met de Corolla FX Edition besloten dat de Corolla die een eerbetoon verdient de FX16 is. Dat was een versie van de vijfde generatie Corolla (E80) voor een ‘hete’ hatchback. Op meer dan 110 pk moet je niet rekenen, maar dat maakte in de jaren ’80 nog best een toffe hatch. De Corolla E80 is het zustermodel van de AE86, die je dan weer kent als Japanse legende. Al was dat een achterwielaangedreven coupé, de Corolla FX16 was voorwielaangedreven. Volgens Toyota is de meest herkenbare kleurstelling van de FX16 een wit exterieur (met rood accentlijntje) en witte velgen.

Toyota Corolla FX Edition

Dat wordt niet klakkeloos overgezet naar de nieuwe Corolla, maar Toyota doet wel iets wat we niet vaak zien. Ontmoet de Toyota Corolla FX Edition, een eerbetoon aan de FX16. Om mee te beginnen: dit is géén GR Corolla, maar ‘gewoon’ de versie met de tweeliter viercilinder. Toch heeft Toyota hem wat sportiever aangekleed met een grote spoiler en sportstoelen. Met een belangrijke knipoog naar de FX16 in de vorm van… witte velgen!

Witte velgen? Dat zien we niet heel vaak meer, in ieder geval niet op een anders zo ‘normale’ auto. Wit is toch een beetje alsof iemand de grondverf heeft aangebracht en de kleur vergeten is. Als hommage aan de FX16 is het op deze Corolla FX Edition best wel cool. Helemaal in combinatie met dit kleurtje wat Toyota ‘Inferno’ noemt. Maar wit of donkerblauw mag ook, ook al zijn deze kleuren niet exclusief voor de FX Edition.

Toyota gaat later bekend maken wat de precieze kosten worden voor de Corolla FX Edition, wel wordt al duidelijk dat er maar 1.600 exemplaren gebouwd worden. Zo beperkt zijn witte velgen beschikbaar. Het wordt niet duidelijk (maar ga er maar niet vanuit) of een velgenborstel en velgencleaner bij de prijs inzit, want dit zou je nog wel eens nodig kunnen hebben voor witte velgen.