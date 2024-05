Nederlanders hebben geen idee van kosten huurauto

De Nederlandse autohuurder heeft geen idee van de kosten van een huurauto en waar hij bij het huren van een auto voor verzekerd is.

De vakantie komt er weer aan en ondanks dat het van woke niet mag gaan we weer massaal vliegen naar onze favoriete vakantiebestemming. Daar huren we maar wat graag een auto om lekker rond te rijden.

Mijn eigen ervaring is dat je via zo’n vergelijkingssite zo goedkoop mogelijk een auto huurt en dan bij het ophalen aan de balie twintig handtekeningen moet zetten dat je echt niet dit pakket extra wil en niet dat pakket extra. Maar wat is er dan eigenlijk standaard wel verzekerd?

Gelukkig is daar nu onderzoek naar gedaan. Althans, naar wat wij als Nederlandse autohuurder DENKEN dat de kosten zijn en DENKEN dat er verzekerd is. De uitkomst is eigenlijk schokkend, we hebben namelijk geen idee.

Verzekerd voor door rood rijden

Het persbericht doorlezend kunnen we concluderen dat een deel van de Nederlandse autohuurders ze niet helemaal op een rijtje heeft, want 9 procent is er zelfs van overtuigd dat ze verzekerd zijn voor door het rode verkeerslicht rijden…

Dat is natuurlijk onzin, maar in principe kun je er wel vanuit gaan dat elke huurauto all-risk verzekerd is. Dit wil zeggen dat je zowel van een WA-verzekering voor schade aan derden, als een schadeverzekering voor schade aan de eigen huurauto geniet. De voorwaarden en bedragen waarvoor je verzekerd bent kunnen echter heel erg verschillen naargelang het land en verhuurder waar je de auto huurt.

Begrip huurovereenkomst

Het onderzoek dat door IVOX in opdracht van autoverhuurder Sunny Cars (WC eend alert!!!) is uitgevoerd onder 1.000 Nederlanders, concludeert dat 59 procent van de autohuurders zegt de huurovereenkomst goed door te lezen, maar dat slechts 37 procent daarvan daadwerkelijk de overeenkomst begrijpt.

Met name de 40 plussers denken het allemaal wel te weten en de autohuurders die jonger zijn dan 40 jaar hebben duidelijk meer moeite met de inhoud van de huurovereenkomst (67 tegen 53 procent)

Meer transparantie kosten huurauto verwacht

De kosten van de huurauto vinden veel mensen ondoorzichtig. Je boekt een huurauto online en dan aan de balie komt er van alles bij. Maar liefst 41 procent van de respondenten heeft geen vertrouwen bij het boeken en een derde heeft slechte ervaringen bij het daadwerkelijk huren van een auto.

Bijna de helft denkt bij voorbaat al dat de kosten hoger gaan uitvallen dan in de boeking vermeld staat. En zo gek is dat helemaal niet, dat zal iedereen die wel eens een auto heeft gehuurd kunnen beamen. Eenmaal bij de balie: “Weet u zeker dat u niet ook dit pakket nog wil afnemen?”

Tweederde van de Nederlandse autohuurders verwacht meer transparantie van de verhuurbedrijven omtrent de kosten. Wees duidelijk in het boekingssysteem wat wel en niet onder de kosten valt en je klant is blij en tevreden.

Autoblog nuance

Zoals gezegd is de afzender van het onderzoek autoverhuurder Sunny Cars. Het persbericht staat vol met waarom zij het beter doen, maar we hebben ons hier op de cijfers van het onderzoek gericht. Neemt niet weg dat je in je achterhoofd moet weten wie de afzender is.

Dan nog een ervaringstip van ondergetekende. Als je helemaal gek wordt van al die vragen bij de balie van het verhuurbedrijf, boek dan je huurauto meteen bij je ticket van bijvoorbeeld Ryanair. Mijn ervaring is dat ze bij de balie dan teleurgesteld zeggen: oh, je hebt via de luchtvaartmaatschappij geboekt? Alle verzekeringszaken lopen dan via hen. Hoppa, daar was de sleutel.

Fotocredit: Ford Focus ST via Autoblog Spots. Spotter: @lexusfan