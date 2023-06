Huurauto goedkoper dan vorig jaar, hoe dan?

De huurauto is aanzienlijk goedkoper dan vorig jaar. Hoe komt dat eigenlijk?

Als het om auto’s gaat, zijn we gewend dat alles heel erg veel geld kost. Of het nu om de belasting, verzekering, onderhoud of brandstof gaat, het is allemaal heel erg duur. Auto’s huren is nooit echt echt goedkoop geweest, dus daar verwachten wij eigenlijk geen wonderen van.

Maar wat blijkt: de huurauto is enorm veel goedkoper geworden! Met name in de vakantielanden, zo meldt autoverhuurder Enterprise. Dit bedrijf vergeleek de prijzen voor een huurauto op twintig verschillende vakantielocaties. En er is gelukkig goed nieuws, want de huurauto is dus veel goedkoper geworden.

Context, context, context

Uiteraard moeten we alles in de juiste context zetten. Er is gekozen voor de periode voor de eerste week van augustus van 2022 en die van 2023. Inderdaad, die periode moet nog aanbreken, maar de prijzen voor de huurauto’s zijn al bekend voor die periode.

We zeggen wel dat huurauto’s veel goedkoper zijn geworden en strikt genomen klopt dat ook, maar eigenlijk zijn we weer terug bij het oude niveau. Vorig jaar hadden de verhuurmaatschappijen de grootst mogelijke moeite om aan voldoende auto’s te komen. Nieuwe auto’s werden nauwelijks geleverd en er was enorm veel vraag naar huurauto’s op vakantiebestemmingen.

Huurauto goedkoper, maar het was ook extreem hoog

Ergo, de huurprijzen lagen historisch hoog, in sommige gevallen wel twee tot drie keer hoger dan het pre-corona tijdperk. Al helemaal omdat verhuurbedrijven wat moesten schuiven met de beperkt beschikbare huurvloot, waardoor sommige locaties tijdelijk gesloten werden.

Enterprise onderzocht de prijzen van auto’s in de zogenaamde ‘Compact’-klasse. Dat zijn auto’s uit het C-segment, zoals de Peugeot 308, Seat Leon en Toyota Corolla. Nu hebben wij nog nooit een auto gekregen uit de klasse waarin we hebben gereserveerd, maar dat maakt voor het prijsvergelijk verder niet uit.

Via: AD Auto.