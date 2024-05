Opmerkelijke terugroepactie Lamborghini Urus

Lamborghini roept 2.133 voertuigen terug om een opmerkelijke reden.

Terugroepacties. Alle merken hebben er mee te maken. Riemen die door de olie lopen en slijten, remmen die het niet goed doen, airbags die vervangen moeten of een te klein lettertype op je dashboard. Vaak is het een technisch probleem dat gevaar oplevert.

De terugroepactie van vandaag betreft een opmerkelijk geval. Het is de Lamborghini Urus en als je de terugroepactie niet uit laat voeren kan het zomaar zijn dat je bij het doorjakkeren op de Duitse Autobahn opeens helemaal niets meer ziet.

Zicht door voorruit compleet weg

Met een Lamborghini wil je doorrijden. Ook als die Lambo een SUV is. Daar kun je alleen wel een probleempje tegenkomen dat ervoor zorgt dat het zicht door de voorruit compleet weg is.

Bij hoge snelheden kan namelijk de motorkap open vliegen en het is zelfs mogelijk dat die kap helemaal los komt van de auto. Dan zie je overigens meteen alles weer. Al is ook dan doorrijden waarschijnlijk geen goed idee.

Bevestiging motorkapvergrendeling

Het probleem zit hem in de bevestiging van de motorkapvergrendeling. Die is niet goed. Bij snelheden boven de 150 kilometer per uur, daar zit je natuurlijk zo aan met je Lamborghini, kan er een kleine opening ontstaan tussen motorkap en bumper. Door de kracht van de luchtstroom kan dan vervolgens de bevestiging van de vergrendeling het begeven.

Het gevolg is dat je dus een motorkap in je zichtveld krijgt. En met die snelheid kan die kap je voorruit ook nog eens ernstig beschadigen door de terugslag. Als de motorkap volledig loskomt is dat gevaarlijk voor de overige weggebruikers.

Terugroepactie 2.133 stuks Lamborghini Urus

De recall betreft in totaal 2.133 voertuigen. Het gaat om de Lamborghini Urus Performante en de Urus S. Allemaal productie 2023-2024. Overigens denkt de fabrikant zelf dat het maximaal om twee procent van dit aantal gaat die het defect echt hebben. Maar het zekere voor het onzekere nemen is altijd beter.

Vanaf eind juni zal Lamborghini alle kopers terugroepen naar de garage en indien nodig de bevestiging van de vergrendeling verstevigen.

Nou hoeven jullie je als Autobloglezer en Urus bezitter ook niet meteen zorgen te maken, vooralsnog is er pas één geval bekend waarbij de motorkap echt los is gekomen en dat was in Indonesië. Gewoon je aan de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur houden (130 mag straks pas) en dan is er niets aan de hand.