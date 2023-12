In dit land was je huurauto in 2023 het allerduurst

Don’t be gentle it’s a rental! Maar in welk land was je huurauto in 2023 nu het allerduurst?

Huurautotrends! Ja ook die zijn er te melden over 2023. Iedereen is natuurlijk in deze gure herfst kerstvakantie zijn vakantie voor de zomer aan het boeken en dan kijk je meteen even naar een kekke huurauto. Voor elke bestemming kies ja natuurlijk de huurbolide die het beste past bij jou en je bestemming.

Zo koos ons aller @rubenpriest ervoor om Amerika te doorkruisen met een Tesla, en kiest ondergetekende gewoon voor zijn portemonnee en huurt een Fiat Panda op het vliegveld van Perugia.

Down under

Nou goed, wij zijn natuurlijk niet de gemiddelde Nederlandse autohuurder. Gelukkig is het dan einde jaar en ploffen de persberichten weer op onze digitale deurmat om alle trends en cijfers van het afgelopen jaar te benoemen. Zo ook uit de huurauto branche.

Meteen opvallend gegeven, Nederlandse toeristen huurden in 2023 maar liefst 220 procent vaker een huurauto in Australië in vergelijking met vorig jaar. Buurland Nieuw-Zeeland volgt met 218 procent vaker dan vorig jaar. De top drie wordt gecompleteerd door Zuid-Afrika waar 74 procent meer auto’s zijn gehuurd door Nederlandse toeristen als vorig jaar.

Duurste land

Leuk allemaal, maar welk land moest je als toerist nu vermijden als je in 2023 een huurauto zocht? IJsland was geen goede keus. Een huurauto kost daar gemiddeld 116,33 euro per dag.

De tweede stek is voor de Faeröer eilanden (onderdeel van Denemarken). Daar kost een huurauto gemiddeld 103,25 euro per dag. Verrassende nummer drie is het Afrikaanse Namibië met 95,74 euro per dag.

Goedkoopste huurauto

In 2023 kon je het beste een auto huren in Brazilië. De gemiddelde huurprijs per dag daar was dit jaar 24,60 euro per dag. Op nummer twee vinden we Servië met 25,13 euro per dag en op nummer drie Bulgarije met 26,01 euro per dag.

Dat maakt een huurauto in 2023 in IJsland dus vijf keer duurder dan in Brazilië. Misschien een goed idee om de kosten voor de huurauto mee te nemen in de ticketprijzen voor de vlucht bij het boeken van je vakantie. De totaalprijs kan dan zomaar in de vergelijking heel anders worden.

Goedkoper

Over het geheel genomen was de Nederlandse autohuurder een stuk goedkoper uit dan vorig jaar aldus Tjeerd Kramer eigenaar van vergelijkingssite EasyTerra in het ronkende persbericht.

Gemiddeld zijn de tarieven dit jaar met 15,7 procent gedaald. Dit is het eerste jaar dat de prijzen weer aan het dalen zijn, na de forse stijging tijdens en na de coronaperiode De trend is omlaag aldus Tjeerd

Kleine auto’s

De gemiddelde Nederlander let op de kleintjes en dat betekent gemiddeld dus ook een kleine auto, want goedkoper. Zo’n 30 procent van de huurauto’s in 2023 is zo’n kleine rakker. Denk daarbij aan een Volkswagen Polo of een Seat Ibiza.

De compacte auto is ook populair met 27 procent van de boekingen. Dit zijn bijvoorbeeld een Ford Focus of een Volkswagen Golf. Op de derde plaats met 19 procent vinden de categorie mini auto’s. Denk dan aan een Fiat Panda of een Hyundai i10.

Een luxe auto huren deed maar drie procent van de Nederlanders, want die is een stuk duurder, dus daar houden we niet van.

Waar huren we het vaakst een auto?

Dan nog een laatste top 5 van de huurauto in 2023 om mee af te sluiten. Wat het kost dat zal allemaal wel enzo, maar waar vliegen we nu het meest naar toe met Transvertragia en Ryanair? Nou naar Spanje en Portugal kennelijk, want daar huren we de meeste auto’s. De volledige top 5 bevindt zich op het Iberisch schiereiland.

In 2023 huurden Nederlandse toeristen het meest een auto in Alicante, Spanje. Op nummer twee vinden we Faro Portugal. De rest van de top 5 is ook Spanje met Malaga op drie, Mallorca op vier en Ibiza op vijf.

Spanje en Portugal staan overigens allebei niet in de top 10 goedkoopste of duurste landen om een auto te huren. Heel gemiddeld allemaal, net zoals wij Nederlanders.