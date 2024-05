Goed nieuws: de accijnskorting blijft gehandhaafd

Alhoewel natuurlijk de accijnskorting niet voor eeuwig kan blijven bestaan.

Met al het nieuws uit Den Haag kunnen we het nauwelijks bijhouden. De kiezer heeft duidelijk gesproken en wil graag enkele jaren terug in de tijd gaan en dat gaat dus gebeuren. Dit betekent dat progressieve initiatieven als de elektrische auto op een lager pitje komen te staan en het weer interessanter wordt om de auto met plofmotor te pakken.

In het hoofdlijnenakkoord stonden niet veel dingen over auto’s, Maar gelukkig was er ook een budgettaire bijlage. Daarin staat namelijk ook hoe ze dat dan gaan betalen. Dat is erg handig, want BBB en PVV hadden destijds hun plannen niet door laten rekenen door het CPB. Dat is natuurlijk ook een kwaadaardige elite met plucheplakkers en wokies.

Accijnskorting

Het belangrijkste nieuws uit het hoofdlijnenakkoord is de brandstofaccijns. Dat is immers iets dat veel autobezitters elke dag voelen. Die korting ging van kracht toen de brandstofprijzen enorm stegen na de speciale militaire operatie van Putin. Een gedeelte van de korting is al opgeheven, maar alsnog tanken we vandaag de dag met accijnskorting.

Het was het plan dat de korting aan het einde van dit jaar zou gaan verlopen. Dat gaat echter niet gebeuren, want ze hebben dat uitgesteld naar 2025. Dat betekent dat we nog een jaar lang goedkoop de brandstof in onze youngtimers met achtcilinders kunnen gooien.

Kosten: anderhalf miljard euro!

Deze beslissing is belangrijker dan je denkt. Zowel maatschappelijk als financieel, want de nieuwe coalitie wil ook de asielstroom aan banden gaan leggen. Minder asielzoekers gaat de overheid 1 miljard euro per (beoogd) opleveren.

Echter, daarvan kunnen de gemiste inkomsten van de accijnzen niet gedekt worden. Het gaat namelijk meer dan anderhalf miljard per jaar kosten om ons goedkoop rond te kunnen laten rijden. Anderhalf miljard euro: dat is toch veel gratis bier waar we van kunnen genieten.

Hadden we al gezegd dat we in van regeerakkoord ook weer 130 km/u mogen rijden?