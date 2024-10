Nederlanders willen geen auto bezitten

Een groot deel van de Nederlandse consumenten zit helemaal niet op autobezit te wachten.

Een auto leasen of een auto kopen? Als je hier op Autoblog onder de lezers zo’n onderzoek zou laten doen kom je waarschijnlijk op hele andere resultaten uit dan wat de gemiddelde consument wil. Wij kopen het liefste onze bolides, al is het alleen maar omdat jouw ideale model of uitvoering niet in de lease beschikbaar is. Laat staan als je de auto wil modificeren.

Autobezit Nederlanders

Voor de niet-autonerds, dus zeg maar de rest van het land, steekt de boel anders in elkaar. Die willen vooral een auto omdat ze dit enkel als vorm van mobiliteit zien. Uit een nieuw rapport van Deloitte komt naar voren dat maar liefst 65 procent van de Nederlandse consument de voorkeur geeft aan flexibiliteit boven autobezit. Daarover bericht digitaal auto-abonnementsbedrijf Dribe in een persbericht.

Lease, delen of andere auto-abonnementsdiensten zijn in trek. In plaats van een bedrag in één keer of maandelijks af te tikken, waarbij de auto eindelijk de jouwe is, genieten diensten de voorkeur. Een maandelijks bedrag en rijden in een ‘geleende’ auto waarbij belangrijke zaken als verzekering en onderhoud zijn inbegrepen.

Het zijn vooral jonge bestuurders die flexibiliteit belangrijk vinden. Of misschien hebben ze gewoon niet de pegels om een dikbolide te kunnen of willen betalen.

Uiteindelijk valt er ook wat voor te zeggen. Het is gewoon afhankelijk van de situatie. Het KAN soms interessant zijn. Eerlijk gezegd vind ik private lease in de meeste gevallen verschrikkelijk duur voor wat je krijgt, echter zijn nieuwe auto’s ook idioot prijzig in ons land. Daardoor ligt de voorkeur bij bezit. Als ik het dan heb over de tweede auto hè. De primaire beuker lap ik lekker zelf: geen gedoe over kilometrage en aanpassen aan het ding wat je ook maar wil aanpassen.